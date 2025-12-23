20 Jahre: Elton Johns bewegender Liebes-Post für David

Große Gefühle bei Elton John (78): Der Sänger hat seinem Ehemann David Furnish (63) auf Instagram eine liebevolle Botschaft geschickt – mit Blick zurück auf ein ganz besonderes Datum. Vor genau 20 Jahren, am 21. Dezember 2005, besiegelten die zwei ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in Großbritannien. Elf Jahre später, am 21. Dezember 2014, folgte die Hochzeit auf ihrem Anwesen in Windsor. "Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, mein wunderbarer Ehemann. Heute feiern wir 20 Jahre eingetragene Partnerschaft, elf Jahre Ehe und viele weitere Jahre voller Glück!", schrieb Elton. Auch David meldete sich zu Wort und teilte Erinnerungsfotos von der Zeremonie.

Der Filmproduzent würdigte den doppelten Jahrestag ebenso öffentlich. "Heute vor 20 Jahren haben wir eine Lebenspartnerschaft geschlossen. Heute vor elf Jahren haben wir geheiratet. Alles Gute zum Hochzeitstag, mein wunderbarer Ehemann. Ich bin so dankbar für das wunderschöne Leben, das wir gemeinsam aufgebaut haben", schrieb David bei Instagram. Das Datum ist für die beiden bewusst gewählt: 2005 wurden eingetragene Partnerschaften in England und Wales erstmals möglich, mit der späteren Eheöffnung wandelte das Paar die Partnerschaft in eine Ehe um. Schon damals kommentierte Elton auf Instagram: "Der rechtliche Teil ist getan, jetzt kommt die Feier", eine Anspielung auf die große Party nach dem formellen Ja-Wort.

Ihre Geschichte begann 1993 auf einer Party eines gemeinsamen Freundes, das erste Date folgte direkt am nächsten Tag. Im Mai 2005 machte Elton bei einem Dinner im Kreis von Familie und Freunden den Heiratsantrag. Heute teilen die beiden nicht nur ihren Alltag, sondern auch ihr Familienglück: Sohn Zachary kam am 25. Dezember 2010 zur Welt, sein Bruder Elijah folgte im Januar 2013, beide geboren von derselben Leihmutter. Zu besonderen Anlässen zeigen der Musiker und der Kanadier gerne private Einblicke – mit strahlenden Bildern, schlichten Worten und vielen Herz-Emojis aus ihrem Zuhause, das längst Mittelpunkt ihres gemeinsamen Lebens geworden ist.

Getty Images Elton John und sein Mann David Furnish

Instagram / eltonjohn Elton John und David Furnish auf Instagram, Dezember 2024

Getty Images Elton John, seine Söhne Zachary und Elijah und sein Mann David Furnish, März 2025