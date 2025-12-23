Laura Maria Rypa muss Weihnachten wohl ohne Familie feiern

Kurz vor den Feiertagen teilt Social-Media-Star Laura Maria Rypa (30) eine bittere Nachricht mit ihren Followern. Ihr kleiner Sohn Leano ist an Influenza A erkrankt, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt. Das stellt die Weihnachtspläne der kleinen Familie komplett auf den Kopf. Laura erklärt, dass das gemeinsame Fest mit der Verwandtschaft damit wohl ins Wasser fällt. Denn Laura möchte nicht riskieren, dass sich jemand ansteckt.

Laura postete außerdem ein rührendes Bild: Leano liegt darauf in eine Decke eingekuschelt auf der Couch und schläft. Dazu schrieb die Influencerin: "Leano hat die Grippe. Hoffen wir mal, dass Amelio sich nicht ansteckt, aber ich denke, das können wir hier nicht verhindern... Jetzt heißt es ausruhen und ganz viel kuscheln. Zeitlich ungünstig, so kurz vor Weihnachten." Doch Laura lässt sich nicht unterkriegen. Sie erklärt ihren Followern in ihrem Clip: "Dann feiern wir halt nur zu dritt. Und mit den Hunden." Ein Plan B, den die Ex von Pietro Lombardi (33), der auch der Vater ihrer beiden Söhne ist, entspannt und pragmatisch annimmt. Schließlich haben ihre Kinder und Hunde für sie Priorität.

Ihre Community kennt diese sehr privaten Einblicke inzwischen gut. Laura nimmt die Menschen, die ihr online folgen, regelmäßig mit in ihren Familienalltag, zeigt kuschelige Sofamomente genauso wie herausfordernde Situationen mit einem kranken Kind. Rund um Feste wie Weihnachten lässt die Influencerin ihre Fans oft an den Vorbereitungen teilhaben. Dass sie nun auch diese weniger glamouröse Seite teilt, passt zu dem Bild, das viele von ihr haben: eine junge Mutter, die ihr Leben mit Kind und Hunden zeigt und dabei nicht nur die perfekten, sondern auch die anstrengenden Tage sichtbar macht. Laura ist immer bestrebt, das Beste aus einer Situation herauszuholen und auch schwierige Momente mit viel Liebe und Zuversicht zu meistern. Das stellt die Influencerin nun erneut unter Beweis.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem neuen Hund, November 2025.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin