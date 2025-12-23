Trotz Scheidung: J.Lo und Ben Affleck shoppen gemeinsam

Jennifer Lopez (56) und Ben Affleck (53) wurden am Sonntag bei einem gemeinsamen Weihnachtseinkauf in Los Angeles gesichtet, wie DailyMail berichtet. Begleitet wurden sie von Bens 13-jährigem Sohn Samuel. Im Brentwood Country Mart stöberten die drei in exklusiven Boutiquen wie Sezane und Doen nach Geschenken und gönnten sich anschließend eine kleine Stärkung im Farmshop Market. Besonders ins Auge fiel dabei, dass Jennifer und Ben farblich perfekt aufeinander abgestimmte Outfits trugen, während sie entspannt durch das Einkaufszentrum schlenderten – weniger als zwei Jahre nach ihrer Trennung. Während die Sängerin ein romantisches Kleid mit Neckholder und Polka-Dots trug, kombinierte der Schauspieler ein Leinenhemd mit passendem Blazer – beide in ähnlichen Brauntönen.

Die Verbindung der beiden Ex-Partner, deren Ehe nach zwei Jahren im August 2024 geschieden wurde, scheint trotz Trennung weiterhin stark. Bereits eine Woche zuvor trafen sie sich bei einer Schulaufführung, an der ihre jeweiligen Kinder Emme, Fin und Samuel teilnahmen. Während ihrer Ehe hatten Jennifer und Ben eine enge Beziehung zu den Kindern des jeweils anderen aufgebaut – ein Band, das auch nach ihrer Trennung Bestand hat. "Ich liebe ihre Kinder. Sie sind wundervoll. Sie ist eine enorm wichtige, großartige Person von großer Integrität, die ich verehre und der ich dankbar bin", so Affleck. Auch auf roten Teppichen, wie zuletzt bei der Premiere von Jennifers Film "Kiss of the Spider Woman", unterstützen sie sich regelmäßig gegenseitig.

Dass die beiden heute so selbstverständlich als Patchwork-Team auftreten, hat eine lange Geschichte. Jennifer und Ben waren Anfang der 2000er eines der berühmtesten Paare Hollywoods, bevor sie sich trennten. 2021 fanden sie wieder zueinander, heirateten und wuchsen auch mit ihren Kindern zusammen: Jennifer brachte ihre Zwillinge Emme und Max aus der Ehe mit Marc Anthony (57) in die Beziehung, Ben seine drei Kinder Violet, Fin und Samuel aus der Ehe mit Jennifer Garner (53). Und auch wenn es mit der großen Liebe trotz Comeback nicht geklappt hat, verlieren die beiden ausschließlich gute Worte übereinander: "Fürs Protokoll: Jennifer Lopez ist einfach umwerfend. Sie ist toll zu meinen Kindern und hat ein super Verhältnis zu ihnen." Und somit steht auch einem gemeinsamen, weihnachtlichen Einkaufsbummel nichts im Wege.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez, Dezember 2025

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Ben Affleck vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas am 21. November 2025