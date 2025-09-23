Nach Fehlgeburten: Rebecca Adlington ist wieder schwanger

Rebecca Adlington (36) hat jetzt eine freudige Nachricht mit der Welt geteilt: Die BBC-Sportmoderatorin erwartet ihr drittes Kind. Auf Instagram verkündete sie die Neuigkeiten und beschrieb die Schwangerschaft als "kleines Wunder". Dazu teilte die 36-Jährige ein emotionales Schwarz-Weiß-Bild des Ultraschalls. Sie sei "vorsichtig überglücklich", schrieb Rebecca und sprach dabei auch über die schwierige Zeit, die hinter ihr liegt. Sie habe lange überlegt, die Schwangerschaft öffentlich zu machen, wolle jedoch denjenigen Mut machen, die Ähnliches durchleben.

Die ehemalige Olympiaschwimmerin blickt auf eine schmerzhafte Vergangenheit zurück: In den letzten Jahren musste sie zwei Fehlgeburten verkraften. Die Erfahrungen aus diesen schwierigen Zeiten nennt Rebecca in ihrem Beitrag als Grund für ihre zurückhaltende Freude. Besonders wichtig sei es ihr, auf die Herausforderungen hinzuweisen, mit denen Paare nach einem Verlust konfrontiert sind. Zudem betont sie die Unterstützung durch ihren Mann Andy Parsons, mit dem sie bereits den zweijährigen Sohn Albie hat. Rebecca ist außerdem Mutter der achtjährigen Summer, die aus einer früheren Ehe stammt.

Seit Jahren erzählt Rebecca offen, was diese Erfahrungen mit ihr gemacht haben. Gegenüber dem OK! Magazin gestand sie einst, dass sie nach der zweiten Fehlgeburt "die Liebe zu ihrem Körper verlor". Trotz ihrer beeindruckenden Karriere, die unter anderem vier olympische Goldmedaillen umfasst, fühlte sie sich in ihrem Körper fremd und wurde von Zweifeln geplagt. Dennoch schaffte es die Sportlerin, zusammen mit ihrem Mann, die gemeinsam erlebten Verluste zu verarbeiten. Dabei half unter anderem die Unterstützung durch eine Wohltätigkeitsorganisation, die auf den Umgang mit dem Verlust von Kindern spezialisiert ist.

Getty Images Rebecca Adlington, 2023

Instagram / beckadlington Rebecca Adlingtons postet das Ultraschallbild zur Schwangerschaft, 2025

Instagram / beckadlington Rebecca Adlington mit ihrer Familie, September 2023