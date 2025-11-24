Schwangere Rebecca Adlington ist "vorsichtig glücklich"

Schwimmstar Rebecca Adlington (36) hat bereits im September bekanntgegeben, dass sie und ihr Ehemann Andy Parsons erneut Nachwuchs erwarten. Nach mehreren Fehlgeburten innerhalb der letzten drei Jahre empfindet die 36-Jährige die Schwangerschaft als ein "kleines Wunder". Dennoch bleibt sie vorsichtig und versucht, den Alltag gelassen anzugehen: Sie nehme "jeden Tag, wie er kommt". Während ihre zehnjährige Tochter Summer die Vorfreude wohl teilt, hat der vierjährige Albie laut Rebecca noch Schwierigkeiten, die Bedeutung der Situation zu begreifen. "Er fragt oft, ob neun Monate lang sind", erzählte sie laut The Mirror schmunzelnd.

In dem Interview sprach Rebecca auch über die Herausforderungen, die die erneute Schwangerschaft mit sich bringt. Unterstützung finde sie dabei unter anderem bei der Wohltätigkeitsorganisation Petals, die auf die Betreuung von Eltern nach einem Schwangerschaftsverlust spezialisiert ist. Rebecca betonte, wie wichtig es ihr ist, diesmal mehr auf sich selbst zu achten und Aufgaben an ihren Mann abzugeben. Das Paar sei daher nur "vorsichtig überglücklich". Sie resümierte: "Ich möchte nichts verdrängen – wenn ich mir über etwas Sorgen mache, weiß ich, dass ich zum Arzt gehen kann." Trotzdem bleibt die Doppelbelastung als Mutter und Unternehmerin ein anspruchsvoller Spagat.

Die ehemalige Olympionikin betreibt mit großem Engagement ihre Schwimmschule Swim Stars, während sie gleichzeitig versucht, möglichst viel Zeit mit ihren beiden Kindern zu verbringen. Rebecca, die lange unter dem Trauma einer Stillgeburt litt, sprach über ihre Mutterrolle und die Erfahrungen nach ihrem Karriereende als Profisportlerin. Obwohl sie lange als streng angesehen wurde, empfindet die zweifache Mutter sich selbst heute als überraschend nachsichtig. Die intensive Phase des Wettkampfsports habe sie jedoch geprägt. Bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking gewann sie gleich zweimal Gold: über 400 Meter und über 800 Meter Freistil. Auch ihre Kinder profitieren von strukturierten Routinen, wenngleich es laut Rebecca manchmal eine Herausforderung ist, beiden Altersgruppen gerecht zu werden.

Getty Images Rebecca Adlington im Dezember 2018

Instagram / beckadlington Rebecca Adlington mit ihrer Familie, September 2023

Getty Images Rebecca Adlington