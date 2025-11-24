Kevin Spacey räumt mit Gerüchten um Obdachlosigkeit auf

Kevin Spacey (66) hat am Sonntag in einem Instagram-Video Gerüchte zurückgewiesen, er sei obdachlos. Der Schauspieler reagierte damit auf zahlreiche Nachrichten von Fans, die ihm Unterkunft anboten oder nach seinem Wohlbefinden fragten. Kevin erklärte, er reise derzeit dorthin, wo Arbeit sei, und lebe dabei in Hotels und Airbnbs. Auslöser der Verwirrung war ein Porträt von Mick Brown für The Telegraph mit einer zugespitzten Überschrift. Kevin bedankte sich für die Anteilnahme, stellte aber klar, dass er nicht auf der Straße lebe und sich nicht als obdachlos im üblichen Sinn bezeichne.

Kevin betonte, er habe mit Mick Brown "ein wunderbares Gespräch" geführt, die irreführende Zuspitzung sei erst mit der Headline passiert. "Es war schade, dass The Telegraph die Arbeit des eigenen Journalisten untergraben hat, um mit einer wissentlich irreführenden Überschrift Klicks zu generieren", sagte er. Zugleich rückte er seine Lebenssituation ein: Er arbeite "fast ohne Pause" und bewege sich zwischen Hotels und Airbnbs. In dem Interview hieß es zudem: "Alles ist im Lager, und ich hoffe, wenn sich die Dinge weiter verbessern, dass ich entscheiden kann, wo ich mich wieder niederlassen möchte. Ich lebe in Hotels, ich lebe in Airbnbs, ich gehe dorthin, wo die Arbeit ist. Ich habe buchstäblich kein Zuhause, das versuche ich zu erklären", zitierte ihn die Zeitung. Kevin stellte klar, dass viele Menschen tatsächlich auf der Straße oder im Auto leben: "Mein Herz ist bei ihnen", sagte er.

Persönlich zeigte Kevin sich sichtlich berührt von der Welle an Unterstützung: "Ich bin wirklich gerührt von eurer Großzügigkeit, Punkt", sagte er an seine Follower gerichtet. Er bedankte sich ausdrücklich bei all jenen, die ihm einen Platz anboten oder einfach nachfragten, ob es ihm gut gehe, und schloss mit: "Danke. Bis bald." In einem Gespräch mit Piers Morgan sprach er zuvor darüber, sein Haus in Baltimore verkauft zu haben. Seit 2017 standen bei ihm Rechtsstreitigkeiten und hohe Kosten im Raum, was seinen Alltag prägte. Umso wichtiger war ihm nun, Missverständnisse zu seiner aktuellen Situation selbst aus der Welt zu schaffen und seinen Unterstützern direkt zu antworten.

Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler

Getty Images Kevin Spacey, 2023 in London

Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler