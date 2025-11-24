Temptation-Aleksandar zweifelt an Verlobung mit Vanessa

In der neuesten Folge von Temptation Island V.I.P. ging es beim Einzellagerfeuer für Aleksandar Petrovic (34) emotional zur Sache. Während der Reality-TV-Star mit Bildern seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25) konfrontiert wurde, zeigte er sich zunächst gelassen, als sie sich über seinen hohen Alkoholkonsum lustig machte. Doch später, im Gespräch mit Mitstreiter Laurenz, ließ Aleks seine wahren Gefühle durchblicken. Er fühlt sich von Vanessa bloßgestellt: "Sie ist die, die mich bloßstellt, Digga. In der Runde, vor allen!" Diese Worte verraten, wie sehr ihn die Situation mitnimmt und zum Nachdenken über die Beziehung bringt.

Gegenüber Laurenz erklärt Aleks, sein inneres Bild der Beziehung sei wie ein Puzzle, das "zu 85 Prozent komplettiert ist" – und genau diese Lücke lässt ihn an der Zukunft zweifeln. "Demnach liegt die Wahrscheinlichkeit nur noch bei 15 Prozent, dass wir das hier als Paar überstehen", sagt er in der Sendung. Der Plan steht: Beim finalen Lagerfeuer will er Vanessa mit allen Szenen konfrontieren und sehen, ob sie Einsicht zeigt. Laurenz rät zur Vorsicht: "Ich sage dir, wenn die Problematiken so herrschen und sich das nicht verbessert, musst du die Hochzeit verschieben", sagt er in der Sendung. "Oder ganz absagen," ergänzt Aleks. "Weil, wenn du dir nicht sicher bist, brauchst du nicht zu heiraten. Und gerade bist du dir nicht sicher", sagt Laurenz weiter. "Bin ich auch nicht", bestätigt Aleks.

Für Aleksandar und Vanessa steht viel auf dem Spiel, denn die beiden hatten sich zuletzt verlobt und ihre Beziehung schien gefestigt. Allerdings hat Aleks sich in den vergangenen Folgen schon einiges geleistet, das Vanessa ziemlich verletzt hatte. Laurenz, der während des Gesprächs als Vertrauter fungierte, sprach unverblümt aus, was auch Aleks offenbar längst denkt: Ein solider Grundstein für die Ehe scheint derzeit zu bröckeln. Ob das Paar die Konflikte klären kann oder die Verlobung scheitert, wird erst die letzte Folge der Reality-Show zeigen, die das Finale der angespannten Beziehung auf die Probe stellen dürfte. Bis dahin bleibt für Fans der beiden die Frage offen, ob Liebe oder Zweifel am Ende überwiegen werden.

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."