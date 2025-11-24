Die Fans trauern um "Gewitter im Kopf"-Star Jan Zimmermann

Große Bestürzung im Netz: Jan Zimmermann, bekannt vom YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf", ist im Alter von nur 27 Jahren verstorben. Die Nachricht verbreitete sich am Wochenende in den sozialen Netzwerken und sorgte für fassungslose Reaktionen. Unter einem aktuellen Beitrag von Promiflash verabschieden sich Hunderte Fans mit bewegenden Worten. "Mein Beileid. Ich kann es gar nicht glauben. RIP, Jan", schreibt ein User. Ein weiterer Kommentar lautet außerdem: "Ruhe in Frieden... Ich bin schockiert." Die Anteilnahme richtet sich auch an die Familie und die engsten Freunde des jungen Influencers.

Auf dem Kanal "Gewitter im Kopf" hatte Jan gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann über Jahre einen offenen Einblick in sein Leben mit Tourette gegeben. Den Tics gab er den Namen "Gisela" – ein Begriff, der für die Community schnell zum festen Running Gag wurde. In ihren Videos stellten Jan und Tim Alltagssituationen auf die Probe: Fahrstunden, ein Schulbesuch, Paintball – immer mit "Gisela" im Gepäck und mit viel Selbstironie. In den Kommentarspalten erinnern Fans an diese Momente, sprechen von Mut, Nähe und Humor, der ihnen durch schwere Zeiten geholfen habe. "Nun bin ich sprachlos, viel Kraft für alle Angehörigen. Er hinterlässt eine Menge Erinnerungen", trauert unter anderem ein Promiflash-Leser.

Jan erreichte mit seiner Offenheit ein Millionenpublikum und prägte die deutschsprachige Netzwelt weit über die YouTube-Blase hinaus. Wie die Polizei in Bonn gegenüber Bild bestätigte, wurde der Social-Media-Star am 18. November 2025 tot in seiner Wohnung in Königswinter aufgefunden. Weitere Details zur Todesursache sind bisher nicht öffentlich bekannt. Die Beamten merkten lediglich an: "Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits abgeschlossen ist. Nach der Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden."

Instagram / janzett98 YouTube-Star Jan Zimmermann, September 2025

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann und Tim Lehmann

