Vanessa Brahimi wog nach dem Promi-Büßen-Dreh nur 45 Kilo

Es ist ein Thema, das Vanessa Brahimi schon seit vielen Jahren begleitet: ihr Gewicht. In einer Fragerunde auf Instagram behauptet ein Follower, sie sehe in Das große Promi-Büßen sehr dünn aus. Die Reality-TV-Newcomerin erklärt daraufhin ehrlich: "Ich muss tatsächlich selbst sagen, dass ich sehr schockiert war, als ich mir das Promi-Büßen angeschaut habe und gesehen habe, wie extrem dünn und knochig ich zu dem Zeitpunkt war." Laut eigenen Angaben war sie schon beim Einzug in "keiner guten Verfassung" und wog bei einer Körpergröße von 170 cm rund 52 Kilo. Im Camp verlor sie dann weitere Pfunde: "Ich habe sechs bis sieben Kilo abgenommen und wog zu dem Zeitpunkt dann nur noch 45 bis 46 Kilo."

Vor Ort habe es keinen Spiegel gegeben, erst nach den Dreharbeiten habe Vanessa ihren Körper vollständig betrachten können. In ihrer Social-Media-Story teilt sie ein Foto und erklärt: "Dieses Bild ist am Tag des Auszugs aus dem Camp beim großen Promi-Büßen entstanden." Zudem schreibt sie zu der Aufnahme, auf der sie in einem engen schwarzen Body vor dem Spiegel steht: "Ich habe mich selbst sehr erschreckt und dann schnell versucht, wieder zurück zu meinen 52 Kilo zu kommen."

Dass ihr Körperbild und Gewicht für Vanessa schon lange ein sensibles Thema sind, machte die Reality-TV-Teilnehmerin bereits vor einigen Wochen deutlich. In ihrer Story berichtete sie von einer wahren Flut an Nachrichten zu ihrer Figur – besonders nach der Ausstrahlung von "Das große Promi-Büßen". "Für mich persönlich ist das Thema Ernährung schon, seit ich 18 war, ein Triggerpunkt. Teilweise kämpfe ich einfach mit einer verschobenen Wahrnehmung", gestand die Das Sommerhaus der Normalos-Teilnehmerin offen. Sie machte aber auch deutlich: "Bodyshaming ist nicht in Ordnung. Egal, in welche Richtung."

Joyn Vanessa Brahimi in "Das große Promi-Büßen"

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Reality-TV-Bekanntheit

Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"