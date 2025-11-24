Lily Allen nervös: Erste Tour nach sechs Jahren Nüchternheit

Lily Allen (40) wagt sich nach sechs Jahren Pause wieder auf die Bühne. Die Sängerin, die seit 2019 trocken ist, plant derzeit eine Europatournee, um ihr neues Album "West End Girl" vorzustellen – inspiriert von der Trennung von ihrem Ex-Mann David Harbour (50). Im Interview bei "CBS Mornings" erzählt sie Moderator Anthony Mason jetzt, dass sie "nervös" sei, die Tour anzugehen. "Ich glaube nicht, dass irgendetwas passieren könnte, aber es ist ein echter Adrenalinstoß", erklärt sie. Die eigentliche Herausforderung komme jedoch nach dem Auftritt: "Wenn man von der Bühne kommt, strömt dieses Adrenalin durch den Körper und sucht nach einem Weg, um herauszukommen."

Lily spricht offen darüber, wie sie früher mit Alkohol und Drogen versuchte, solche Momente zu bewältigen. "Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich schwer ist und dass es eine Art Routine oder Ritual geben muss, das mir hilft, aus diesem Zustand herauszukommen", vermutet sie. Trotz ihrer Bedenken überwiegt die Vorfreude auf die Rückkehr zu ihren Fans. Die Tour ist für 2026 geplant und soll sie zunächst durch mehrere Städte in Großbritannien führen. Dort können Fans ihr neues Album, das im Oktober 2025 erschienen ist, erstmals live erleben.

Lily gehört seit Jahren fest zur Musikszene, auch wenn ihr Weg von Höhen und Tiefen geprägt war. Die Trennung von David, mit dem sie seit 2020 verheiratet gewesen war, habe einen kreativen Funken entzündet und maßgeblich zur Entstehung von "West End Girl" beigetragen. Bei "CBS Mornings" erklärt sie zudem, die positive Resonanz auf das Album habe sie "überwältigt und bestätigt". Für die bevorstehende Tour dürfte ihr das neue Kraft verleihen – ganz ohne Rückgriff auf alte Muster und mit klarem Fokus auf die Verbindung zu jenen Fans, die sie durch all diese Phasen begleitet haben.

Getty Images Lily Allen auf der Bühne, 2024

Getty Images Lily Allen, November 2025

