Erkannt? Marie Reim verblüfft Fans mit Typveränderung

Marie Reim (25) zeigt sich jetzt mit einem überraschenden Typwechsel und sorgt damit für Gesprächsstoff. Auf Instagram präsentierte die Sängerin ihre Haare auf ihrem neuesten Foto wieder in dunkler Naturfarbe und kündigte gleichzeitig an, dass etwas ansteht. "Eine neue Ära beginnt", schrieb die 25-Jährige zu dem neuen Look und versprach außerdem: "Bald kommen große Neuigkeiten." In dem Beitrag verlinkte sie sowohl Sony Music als auch Raphael Wolf, ihren Partner und früheren Torwart von Fortuna Düsseldorf. Konkrete Details, worauf sich ihre Ankündigung bezieht oder wann die News folgen, ließ sie offen.

Vom pinken Kurzhaarschnitt bis zu platinblonden Locken hat die Musikerin in den vergangenen Jahren viel ausprobiert. Ihre Rückkehr zum Natürlich-Look untermalte sie selbstbewusst mit den Worten: "Zurück zu den Wurzeln. Fingernägel ab, Naturhaarfarbe zurück." Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Post sammeln sich Herz- und Flammen-Emojis sowie Komplimente wie "Mega! Finde, das Dunklere steht dir von allen Farben am besten!" und "Lieb diese Haarfarbe so sehr an dir." Auch Prominente meldeten sich: Mirja du Mont (49) lobte den Wechsel mit "Die Haarfarbe steht dir so gut", während Katharina Eisenblut (31) knapp "Feiern wir" kommentierte.

Privat läuft es für die Tochter von Michelle (53) und Matthias Reim (67) ebenfalls rund. Mit ihrem Freund verbrachte Marie erst vor Kurzem einen traumhaften Liebesurlaub auf Sansibar. Die Sängerin zeigte damals auf Instagram, wie glücklich sie an Raphaels Seite ist. Besonders ein Bild, auf dem sich die beiden küssen, sorgte bei ihren Fans für Begeisterung. "Zanzibar", schrieb sie zu den Fotos und versah den Post mit einem Rollschuh-Emoji. In den Kommentaren sammelten sich bewundernde Worte wie "Wie süß" und "So unglaublich schön muss Liebe sein."

Brigitte Dummer / Future Image / ActionPress Marie Reim, Sängerin

ActionPress / Keuenhof, Rainer Marie Reim und ihre Mama Michelle

Instagram / mariereim_official Marie Reim und Raphael Wolf, Oktober 2025