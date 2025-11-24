Nach Trennung: Deborra-Lee Furness genießt ihr Single-Leben

Deborra-Lee Furness (69) genießt derzeit ein Leben ohne Männer und widmet sich einer neuen Phase nach ihrer Trennung von Hugh Jackman (57). Die australische Schauspielerin wurde kürzlich in New York gesichtet, wo sie mit engen Freundinnen das Leben genießt und weibliche Freundschaften in den Mittelpunkt stellt. Mit der Künstlerin Sarah Sze schlenderte sie entspannt durch Manhattan, beide Arm in Arm und in heitere Gespräche vertieft. Deborra-Lee erklärte gegenüber dem Magazin New Idea, dass diese Lebensphase "strikt nur für Frauen" sei und bezeichnete das Jahr als ihre persönliche "Phase der Entwicklung".

Zusätzlich zu ihren Treffen mit Freundinnen zeigt sich Deborra-Lee regelmäßig bei Veranstaltungen in der Metropole. Sie besuchte vor kurzem die Premiere von "All Her Fault" in Begleitung der Köchin Mikaela Reuben und traf dort auch Mickey Sumner, die Tochter von Sting (74). Trotz zahlreicher Dating-Angebote, die sie laut der Daily Mail erhält, zeigt die Schauspielerin aktuell keinerlei Interesse am Dating. Sie zieht es vor, ihre Unabhängigkeit zurückzugewinnen und sich auf ihr weibliches Unterstützungsnetzwerk zu verlassen. "Eure Freundinnen sind im Leben absolut notwendig", betonte sie gegenüber New Idea.

Deborra-Lee und Hugh Jackman galten einst als eines der glücklichsten Paare Hollywoods. Sie hatten sich 1995 bei den Dreharbeiten zu einer australischen Fernsehserie kennengelernt und heirateten nur ein Jahr später. Ihre Ehe hielt für beeindruckende 27 Jahre, bevor sie sich im September 2023 trennten, um, wie es in einer gemeinsamen Erklärung hieß, ihre individuelle Weiterentwicklung zu verfolgen. Über die Jahre hinweg hatte Deborra-Lee mehrfach betont, wie wichtig ihr die Rolle als Mutter in ihrem Leben sei, während ihre Ehe lange als Vorbild für Beständigkeit in der Traumfabrik galt. Nun richtet sie den Fokus auf sich selbst und ihre eigene Zukunft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Deborra-Lee Furness, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Anzeige Anzeige

Getty Images Deborra-Lee Furness und ihre Tochter Ava Eliot Jackman