Bill und Tom Kaulitz unterstützen Thomas mit "viel Geld"

Thomas Müller (36) hat nun prominente Unterstützer für seine Charity-Aktion gewonnen. Wie die Nicolaidis YoungWings Stiftung mitteilt, beteiligt sich der Fußballprofi, der inzwischen für die Vancouver Whitecaps in Kanada spielt, auch dieses Jahr mit zahlreichen besonderen Preisen an der Weihnachtsauktion der Stiftung. Begleitet wird die Aktion von den Tokio Hotel-Zwillingen Bill (36) und Tom Kaulitz (36). In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kündigten sie an, zwei Meet-and-Greets für kommende Konzerte ihrer Tour 2026 zugunsten der Auktion zu versteigern. "Hoffentlich kommt möglichst viel Geld zusammen", erklärten die Brüder.

Die Stiftung unterstützt junge Menschen in Trauer und beim Neuanfang. Thomas engagiert sich seit Jahren mit besonderen Erinnerungsstücken und Erlebnissen. Zum Abschied vom FC Bayern wurden zum Beispiel signierte Trikots und seine "Raumdeuter Schuhe" versteigert. Im September fand sich auf der Auktionsseite sogar sein erstes Vancouver-Trikot. Die Kaulitz-Brüder steuern nun persönliche Begegnungen bei, die sonst nicht so leicht zu bekommen sind. Wer den Zuschlag erhält, trifft Tokio Hotel backstage und erlebt die Band bei einem ihrer Tour-Stopps im Herbst 2026 aus nächster Nähe. Die Kombination aus exklusiven Fan-Momenten und Charity dürfte die Bietlaune steigern und die Spendensumme in die Höhe treiben.

Privat gelten Bill und Tom als eingespieltes Duo, das sich seit Teenager-Tagen durch alle Höhen und Tiefen ihrer Karriere trägt. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" geben sie regelmäßig Einblicke in den Glitzeralltag der Promiwelt – und erzählen zugleich, wie sie es schaffen, trotz Rummel am Boden zu bleiben. Zuletzt berichteten sie sogar, dass sie sich in Luxusumgebungen eher wie Gäste als wie Bewohner fühlen. Auch Thomas steht für Bodenständigkeit und Heimatverbundenheit, was sein langjähriges Engagement eindrucksvoll zeigt. Nun bleibt spannend, welche Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr den Weg in die Auktion finden – und welche Spendensumme am Ende zusammenkommt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Thomas Müller mit Bill und Tom Kaulitz

Instagram / esmuellert Thomas Müller unterschreibt Papier, @esmuellert 10.10.25

Getty Images Tokio Hotel mit Gustav Schäfer, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Georg Listing bei der Bambi-Verleihung in München, 2025