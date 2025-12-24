"Turnt ab": Das ist für Marc-Robin Wenz ein No-Go bei Frauen

Reality-TV-Star Marc-Robin Wenz hat auf Instagram Klartext gesprochen – und das ohne Umwege. In einer Fragerunde teilte Marc-Robin mit, warum er aktuell Single ist und welche Verhaltensweisen ihn bei Frauen komplett abtörnen. Statt romantischer Floskeln gab es eine Liste deutlicher No-Gos. Er machte dabei unmissverständlich klar, was für ihn in einer Beziehung nicht funktioniert und womit er sich nicht mehr abfinden will. Die Antworten postete er am Wochenende in seiner Story, direkt an seine Community gerichtet und ohne Beschönigungen.

Konkret störten ihn nach eigener Aussage Egoismus, Arroganz und eine "übertriebene Sturheit". Auch "zu viel Selbstliebe" und "zu viel am Handy" seien für ihn Dealbreaker, ebenso der Wunsch, "unbedingt Influencer oder Realitystar" werden zu wollen. Scharf kritisierte er außerdem "Geldgeilheit" und "falsch gesetzte Prinzipien" sowie fehlende innere Ausgeglichenheit. Besonders aufgebracht zeigte er sich über eine Haltung, in der der Mann angeblich alles liefern müsse, während selbst nichts eingebracht werde. "Diese 'Der Mann muss sich um mich kümmern, sonst suche ich mir einen anderen, der es besser macht' Attitude, die jetzt irgendwie so im Trend ist", schrieb er in der Story und sprach von der "größten Frechheit", die ihn komplett "abturnt". Die Antworten zeigten, dass er klare Vorstellungen von Partnerschaft, Verlässlichkeit und gegenseitigem Einsatz hat.

Abseits der Q&A-Runde ist der Realitystar für deutliche Worte bekannt. In der Vergangenheit sorgten Aussagen von Marc-Robin bereits für hitzige Reaktionen in den sozialen Medien und bei TV-Zuschauern. Im Umfeld von Shows wie "Forsthaus Rampensau Germany" prallten bei ihm oft Temperament und seine direkte Art aufeinander, was die Dynamik mit anderen Kandidatinnen und Kandidaten intensivierte. Wer Marc-Robin folgt, kennt seinen Mix aus Party-Anekdoten, Trainingsclips und spontanen Story-Statements. Privat zeigt er sich nahbar mit Freunden, teilt gerne Momente aus dem Alltag und reagiert schnell auf Nachrichten seiner Community – ein Austausch, der ihn zugleich antreibt und immer wieder ins Rampenlicht rückt.

IMAGO / STAR-MEDIA Marc-Robin Wenz, Realitystar

Imago Marc-Robin Wenz beim Fame Fighting 3

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

