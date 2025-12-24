Georgia Fowler und Nathan Dalah sind wohl wieder ein Paar

Georgia Fowler (33) und Nathan Dalah haben offenbar beschlossen, ihrer Ehe eine zweite Chance zu geben. Das Model teilte auf Instagram kürzlich Selfies aus New York, die es in einem aufregenden schwarzen Minikleid zeigen. Auf den Bildern, die in einem atmosphärisch beleuchteten Badezimmer entstanden, fiel Fans besonders ein Detail ins Auge: Georgias Ehering war deutlich an ihrer Hand zu sehen. Nur wenig später brachte Nathan die Gerüchteküche zum Brodeln, indem er ein rotes Herz-Emoji unter den Post setzte.

Laut einem Insider verbringen Georgia und Nathan aktuell wieder mehr Zeit miteinander und wollen es langsam angehen lassen. "Es gibt immer noch eine Verbindung zwischen ihnen, und beide Familien hoffen auf ein Happy End", verriet ein Bekannter gegenüber der Daily Mail. Beide haben zwei gemeinsame Kinder: Tochter Dylan und Sohn Zeke, der Anfang letzten Jahres zur Welt kam.

Noch vor fünf Monaten schien das Liebesglück von Georgia und Nathan endgültig vorbei zu sein. Damals hieß es aus dem Umfeld der beiden, die Entscheidung zur Trennung sei ungewöhnlich schnell gefallen. "Es ging alles sehr schnell", berichtete ein Insider gegenüber Daily Telegraph. Für Aufsehen sorgte damals besonders, dass das Model bei öffentlichen Auftritten immer wieder ohne ihren Ehering gesichtet wurde.

Getty Images Georgia Fowler und Nathan Dalah bei den GQ Australia Men of the Year Awards am Bondi Pavilion in Sydney

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler, Model

Getty Images Georgia Fowler und Nathan Dalah bei der Wiedereröffnung der Dior-Boutique in Sydney, 30. März 2022