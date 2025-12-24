Fans finden Fabio Knez' Verhalten nach Trennung merkwürdig

Nach der Trennung von Darya Strelnikova (33) sorgt das Verhalten von Fabio Knez (32) bei vielen Followern für Stirnrunzeln. Während die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihre Community seit einigen Wochen sehr offen auf Instagram an ihrem Heilungsprozess teilhaben lässt, bleibt es auf Fabios Profil emotional auffallend ruhig. Statt ausführlicher Worte veröffentlichte der Reality-TV-Star nun einen neuen Beitrag – und dazu lediglich den Satz: "Ruhe ist Kontrolle." Unter genau diesem Post sammeln sich seitdem zahlreiche Kommentare, in denen Fans fragen, was mit ihm passiert sei und warum er plötzlich so anders wirke.

In den Kommentaren liest man Formulierungen wie "Was ist mit dir passiert?" oder "Ist das wirklich Fabio?" Mehrere User erinnern an den "lustigen" Fabio, den sie aus früheren TV-Auftritten kennen, und schreiben, sein Charme sei verblasst. Andere gehen noch weiter und finden sein Äußeres "unnatürlich" oder sprechen von einer "totalen Verwandlung". Dazwischen melden sich auch Stimmen, die beschwichtigen und meinen, Fabio sehe nur anders aus, weil er den Bart abrasiert habe. Seine jüngste Story, in der er sehr ruhig und gleichförmig sprach, wurde online ebenfalls kritisch aufgenommen; manche verglichen die monotone Art sogar mit einer künstlichen Intelligenz.

Schon vor einigen Tagen hatte der Reality-TV-Star in einer Instagram-Story erklärt: "Die letzten Tage war es hier bewusst ein wenig ruhiger. Gerade sortiert sich viel und ich merke, wie gut mir das tut." Mit ernster Miene blickte er damals in die Kamera und betonte, wie wichtig es ihm sei, den äußeren Trubel zu reduzieren. "Ich glaube, wir alle brauchen manchmal solche Phasen: weniger Lärm, mehr Gefühl für uns selbst", sagte Fabio. Konkrete Einblicke in seinen Alltag oder anstehende Projekte gab der Influencer dabei nicht. Stattdessen stellte er klar, dass er sich die bewusste Auszeit nach der Trennung ganz gezielt genommen habe.

Fabio Knez, Dezember 2025

Fabio Knez, Dezember 2025

Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025

