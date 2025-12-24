Michael Douglas sprach mit Rob Reiner über Sucht ihrer Söhne

Michael Douglas (81) hat intime Einblicke in Gespräche mit dem kürzlich verstorbenen Regisseur Rob Reiner (†78) gegeben. In der TV-Sondersendung "CBS News: Rob Reiner – Scenes from a Life" sprach der Schauspieler über die zahlreichen Unterhaltungen, die er mit Rob über die Drogenabhängigkeit ihrer Söhne führte. Rob und seine Ehefrau Michele Singer Reiner wurden am 14. Dezember tot in ihrem Haus aufgefunden. Ihr Sohn Nick Reiner (32), der selbst mit Abhängigkeiten zu kämpfen hatte und als schizophren diagnostiziert wurde, steht unter Verdacht, seine Eltern ermordet zu haben. "Mit dieser schrecklichen Tragödie wird uns klar, unter welchem Druck er wegen der Situation mit seinem Sohn stand", sagte Michael in der Sendung.

Michael, der selbst mit ähnlichen Herausforderungen in der Familie konfrontiert war, beschrieb die emotionale Verbindung, die aus den Gesprächen mit Rob entstand: "Ich hatte auch einen Sohn mit Drogenproblemen. Ich bin glücklich, sagen zu können, dass er es überwunden hat und heute ein erfolgreiches Leben führt." Sein Sohn Cameron Douglas (47) kämpfte jahrelang mit Suchtproblemen, bevor dieser einen Neuanfang wagte. Michael und Rob, beide selbst Kinder berühmter Persönlichkeiten, sprachen auch über die Herausforderungen des Aufwachsens im Schatten ihrer Väter. Rob Reiner, Sohn von Komiker Carl Reiner, und Michael, Sohn des Hollywood-Giganten Kirk Douglas (†103), fanden in ihren Erfahrungen Parallelen und gegenseitigen Halt.

Die Trauer über Robs Tod ist groß, auch in der Filmindustrie. Stars wie Kathy Bates (77), die unter seiner Regie im Film "Misery" spielte, und Annette Bening, die in "The American President" mitwirkte, erinnerten an Robs leidenschaftliche Arbeit und seine starke Familienbindung. Bates bezeichnete ihn als denjenigen, der ihre Karriere vollkommen veränderte, während Bening von seiner besonderen Rücksicht auf das Familienleben berichtete: "Er bestand darauf, dass die Crew rechtzeitig Schluss macht, damit alle mit ihren Familien essen konnten."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Michael Douglas und Rob Reiner, Collage

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Douglas und Rob Reiner beim Chaplin Award Gala Dinner im Lincoln Center in New York, 28. April 2014

Anzeige Anzeige

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015