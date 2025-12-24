"Fettig": Cosimo Citiolo und Nathalie feiern XXL-Weihnachten

Cosimo Citiolo (44) und Nathalie Gaus (35) haben ihre Pläne für die Feiertage verraten – und die klingen nach einem vollen Haus und vielen Umarmungen. Im Gespräch mit Promiflash erklärte der Reality-TV-Star, dass die beiden Weihnachten nicht im kleinen Kreis verbringen, sondern mit ihren Liebsten zusammenkommen werden. "Wir feiern Weihnachten zum Glück nicht mehr alleine wie damals zur Coronazeit, sondern mit der Familie, mit viel Familie", erzählte Cosimo. Das Fest steigt demnach im Kreis beider Familien, denn auch Nathalies Verwandtschaft ist zahlreich eingeplant: "Sie hat auch eine sehr große Familie. Ich freue mich schon darauf."

Auch beim Weihnachtsmenü möchten sich Cosimo und die Influencerin noch alle Optionen offenhalten. Der Sänger, der als "Checker vom Neckar" bekannt wurde, scherzte im Promiflash-Interview über die kulinarische Richtung: "Entweder italienisch fettig oder deutsch fettig – eins von beiden. Was man an Weihnachten so gerne isst." Ob es am Ende also eher Pasta, Braten oder Knödel werden, entscheidet sich spontan. Wichtig sei den beiden vor allem das Zusammensein – und dass jeder am Tisch auf seine Kosten kommt.

Dass die beiden Fans von großen Feiern sind, zeigten sie schon bei ihrer Hochzeit. Damals gaben sich Cosimo und Nathalie in Italien das Jawort – und zwar mit ihren Liebsten sowie einigen handverlesenen prominenten Gästen. "Es war uns wichtig, nur ausgewählte Leute dabeizuhaben", betonte Cosimo im Gespräch mit Promiflash. Unter anderem gehörten Kay One (41) und Gina-Lisa Lohfink (39) zu den Gästen, auf die der Musiker großen Wert legte. Die Präsenz von zu vielen Realitystars habe das Paar jedoch bewusst vermieden, wie er erklärte: "Umso mehr Realitystars da sind, umso mehr Verantwortung trägt man."

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Cosimo Citiolo und seine Frau Nathalie Gaus, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nathalie_gaus Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

RTL2 Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo