Heiße Fotos: Hailey Bieber posiert in knappen String-Bikini

Hailey Bieber (28) zeigt sich erneut von ihrer sinnlichen Seite und begeistert ihre Fans auf Instagram mit einer Serie von Urlaubsbildern, die sie anlässlich des 30. Geburtstags von Kendall Jenner (30) aufgenommen hat. Während eines tropischen Kurztrips posierte das Model zunächst in einem grünen String-Bikini, dessen dünne Bänder, zu Schleifen gebunden, ihre Kurven perfekt betonten. Hailey kombinierte das Outfit mit einem lilafarbenen Bandana und setzte auf einen natürlichen Look mit sonnengeküsster Haut sowie pinken Lippen. Später wechselte sie in ein schwarzes Bikini-Set mit auffälligen Details wie gerafften Cups und einem kurzen Höschen, das ihre Rückansicht in Szene setzte.

Die Bilder, die sie am 6. November auf ihrem Instagram-Profil teilte, sorgen nicht nur bei ihren 49 Millionen Followern für begeisterte Reaktionen, sondern auch bei Ehemann Justin Bieber (31). Der Sänger, der ebenfalls auf einem der Fotos zu sehen ist, kommentierte die Bilder schwärmerisch mit: "Oh mein verdammter Gott". Auf der Aufnahme ist ein intimer Moment des Paares zu sehen, als Hailey ihn küsst und liebevoll ihr Gesicht in seinen Händen hält. Ihre prominenten Freundinnen wie Kylie Jenner (28) und Rapperin JT ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, Haileys Beitrag zu kommentieren. Kylie bezog sich dabei explizit auf das grüne Bikini-Foto und schrieb: "Slide 10."

Während Hailey beruflich für ihre Modelaufträge wie gewohnt glänzt, nutzt sie ihre Freizeit auf Reisen, um besondere Anlässe mit Freunden und ihrem Mann zu feiern. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 wirken Hailey und Justin unzertrennlich und teilen regelmäßig private Eindrücke aus ihrem Leben via Social Media. Hailey, die durch ihren Stil und ihre Beauty-Routinen für Inspiration sorgt, präsentierte auf ihrer Bilderserie auch ihre kunstvoll gestaltete Maniküre. Mit floralem Design, Früchten und Streifen überzeugte sie erneut als Fashion-Ikone, deren Looks und Details stets für Gesprächsstoff sorgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im grünen Bikini, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber küsst ihren Mann Justin, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber teilt Schnappschüsse auf Instagram, November 2025