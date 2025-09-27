Dwayne Johnson schließt Kandidatur zum Präsidenten nicht aus

Dwayne "The Rock" Johnson (53) als neuer US-amerikanischer Präsident? Der Schauspieler schließt die Möglichkeit einer Präsidentschaftskandidatur jedenfalls weiterhin nicht aus. Seit 2016 liebäugelt Dwayne öffentlich mit der Idee, Präsident zu werden. Der beliebte Actionstar und ehemalige Wrestler sprach zuletzt im "Awards Circuit" Podcast von Variety erneut über seine politischen Ambitionen. "Es ist wild, Mann. Ich bin immer geehrt, wenn Leute danach fragen. Ich liebe, was ich tue, aber... wir werden sehen", gab er vielversprechend preis.

Umfragen zeigen seit Jahren, dass eine erhebliche Anzahl an US-Amerikanern ihn als geeigneten Kandidaten sieht. Das berichtet unter anderem das US-Magazine. Trotzdem betonte der Schauspieler stets, dass er sich auf die großen Herausforderungen des Amtes vorbereiten müsste, um der Verantwortung gerecht zu werden. Ein Hindernis, das Johnson aktuell bremst, ist seine Rolle als Familienvater. Im Podcast stellte er klar, dass seine Kinder an erster Stelle stehen: "Ich kenne das Gefühl, wegen des Berufes abwesend zu sein, und das will ich nicht noch einmal erleben."

Die meisten Fans kennen und lieben Dwayne als gefeierten Actionheld. In den letzten Jahren arbeitete er jedoch an einem Imagewechsel. Das zeigt sich vor allem in seinem neuen Film "The Smashing Machine", in dem er den ehemaligen MMA-Kämpfer Mark Kerr verkörpert und für die Rolle an seine Grenzen ging. "Ich möchte jetzt meine Träume leben und mich mit den Dingen beschäftigen, mit denen ich mich beschäftigen möchte", erklärte er bei der Premiere im September gegenüber Daily Mail.

Imago Dwayne "The Rock" Johnson im September 2025

Getty Images Dwayne Johnson, Schauspieler

Imago Dwayne Johnson in seinem neuen Film "The Smashing Machine"