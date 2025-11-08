Hand in Hand mit einem Pfleger: Neue Bilder von Bruce Willis

Seltene Bilder von Bruce Willis (70): Die Aufnahmen, die der Daily Mail vorliegen, zeigen den Schauspieler am 6. November 2025 bei einem Strandspaziergang in Los Angeles – Hand in Hand mit seiner Pflegekraft und zeitweise mit der anderen Hand an einem Geländer, um sich abzustützen. Bruce, der sich 2022 aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat, trug ein dunkles T-Shirt, eine graue Khakihose, graue Sneaker, eine schwarze Sonnenbrille und eine blaue Baseballkappe. Laut dem Magazin wirkte er gelöst, lächelte kurz und unterhielt sich mit seinem Betreuer.

Bruce lebt seit einiger Zeit getrennt von seiner Familie in einem speziell für ihn eingerichteten Haus, das ihn durch ein rund um die Uhr anwesendes Pflegepersonal unterstützt. Seine Frau, Emma Heming Willis (47), erklärte kürzlich, dass diese Entscheidung sowohl für ihn als auch für die gesamte Familie das Richtige gewesen sei. "Unter all dem Schmerz und Unbehagen war es die richtige Entscheidung – für ihn, für unsere Mädchen, für mich. Endlich konnte ich wieder seine Ehefrau sein. Und das ist ein Geschenk", sagte Emma der Sunday Times. Während Bruce am Strand gesehen wurde, fand am darauffolgenden Tag in New York ein Benefiz-Event zu seinen Ehren statt, an dem unter anderem seine Ex-Frau Demi Moore (62) teilnahm. Bruce selbst blieb der Veranstaltung fern.

Seitdem Bruce seine Diagnose der frontotemporalen Demenz öffentlich gemacht hat, bleibt er fast durchgehend der Öffentlichkeit fern. In seiner Familie ist der Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit essenziell. Bruce, der insgesamt fünf Töchter hat, wird sowohl von seiner aktuellen Frau und ihren gemeinsamen Kindern als auch von Demi und deren drei Töchtern liebevoll unterstützt.

Instagram / buuski Bruce Willis und Tallulah Willis halten Händchen

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis im Dezember 2024

Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis, 2023