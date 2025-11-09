"Hibbelzeit": Anna Adamyan wurde Blastozyste eingesetzt

Anna Adamyan (29) hat ihre Fans erneut an ihrer Kinderwunschreise teilhaben lassen und mit bewegenden Neuigkeiten auf Instagram überrascht. Am Samstag verkündete der Reality-TV-Star, dass in der Klinik eine Blastozyste eingesetzt wurde. "Ab jetzt heißt es Daumen drücken", schrieb sie zu einigen emotionalen Schnappschüssen, die das Ultraschallbild aus der Klinik zeigen. Eine Blastozyste ist eine Embryonalentwicklung in einem frühen Stadium, diese entsteht etwa fünf Tage nach der Befruchtung. Anna betonte weiter, dass der Eingriff genau nach Plan verlaufen sei und es ihr großartig gehe: "Ich bin einfach nur glücklich und vor allem dankbar." Nun beginnt für Anna die spannende Wartezeit.

Diese Reise ist für Anna, die bereits Mutter eines Sohnes ist, ein besonders bedeutender Abschnitt. Seit Langem teilt sie ihre Erlebnisse und Gedanken rund um ihren Kinderwunsch offen mit ihrer Community und erfährt dabei immer wieder eine große Welle an Unterstützung und Zuspruch. Dass sie auch die aktuellen Entwicklungen publik gemacht hat, zeigt einmal mehr, wie sehr sie ihre Fans in diesen intimen Momenten einbindet. Mit der "Hibbelzeit" – wie sie sie liebevoll nennt – steht die nächste Etappe dieser Reise an, auf die Anna mit Spannung und Hoffnungen blickt.

Abseits der öffentlichen Einblicke in ihr Privatleben kennen viele Anna vor allem aus dem Reality-TV und als erfolgreiche Influencerin. Ihr Weg zum Familienglück ist dabei ein wesentlicher Bestandteil ihrer Online-Präsenz geworden. Wie sehr ihr Kinderwunsch sie bewegt, hat Anna schon in der Vergangenheit immer wieder in emotionalen Posts und Geschichten verdeutlicht. Die 1996 geborene Influencerin hat es geschafft, ihre Follower auf eine äußerst persönliche und inspirierende Weise an sich zu binden und für Themen wie Familienplanung und Kinderwunsch zu sensibilisieren.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan hat sich eine Blastozyste einsetzen lassen

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi im September 2025

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und ihr Sohn Levi im Juni 2024