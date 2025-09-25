Lustig: Diesen Spitznamen hat Emily Blunt für Dwayne Johnson

Am 22. September sorgten Emily Blunt (42) und Dwayne "The Rock" Johnson (53) bei der Premiere ihres neuen Films "The Smashing Machine" in Berlin für Blitzlichtgewitter. Im exklusiven Interview mit Promiflash am roten Teppich plauderte die Schauspielerin auch über ihren amerikanischen Akzent, den sie sich mithilfe eines Dialektcoaches für den Film hart erarbeitet hatte. In einer Nebenbemerkung ließ sie fallen: "Mein Coach hat auch mit DJ für diesen Film zusammengearbeitet." Dabei zeigte sie auf ihren Filmkollegen und Kumpel Dwayne, der hinter ihr für die vielen Kameras posierte.

Die enge Bindung zwischen Emily und Dwayne reicht bis zu ihren gemeinsamen Dreharbeiten zum Abenteuerfilm "Jungle Cruise" zurück, wo die beiden eine ausgeprägte Chemie entwickelten. Seitdem bezeichnen sie sich gegenseitig als beste Freunde und arbeiten immer wieder gerne miteinander. "The Smashing Machine" bietet den beiden Schauspielgrößen erneut die Gelegenheit, Seite an Seite vor der Kamera zu stehen. Wie Emily im Interview mit Promiflash auch erwähnte, war es den beiden wichtig, sich als Team ein neues Projekt zu suchen, das thematisch und vom Stil her ganz anders ist als ihr erster gemeinsamer Film. Schon bei früheren Projekten hatten sie sich als unschlagbares Duo etabliert, das Fans sowohl vor als auch hinter der Kamera begeistert.

Dwayne, bekannt für seine charismatische Art, und Emily, deren trockener Humor in Interviews oft für Lacher sorgt, ergänzen sich perfekt. Während Emily mit Feuereifer von der Zusammenarbeit sprach, ist auch Dwayne wiederholt dafür bekannt, mit Warmherzigkeit über seine Filmkollegin zu sprechen. Ihre humorvolle Beziehung, die auf gegenseitigem Respekt und einer großen Portion Sympathie basiert, macht sie zu einem der beliebtesten Film-Duos Hollywoods. Zwischen gemeinsamen Drehs und Premieren scheint die Freundschaft der beiden nicht nur zu wachsen, sondern auch mit jedem Projekt ihre Fans noch mehr zu begeistern.

Getty Images Dwayne Johnson und Emily Blunt, September 2025

Getty Images Dwayne Johnson und Emily Blunt, September 2025

Getty Images Emily Blunt und Dwayne Johnson bei den Filmfestspielen in Venedig, 2025