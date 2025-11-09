Diese Werte will Matthias Schweighöfer seinen Kids lehren

Matthias Schweighöfer (44) ist nicht nur bekannt für sein unverkennbares Äußeres, sondern vor allem für seine charmanten Filmrollen wie in "100 Dinge". Nun hat er in einem Interview seltene Einblicke in seine Rolle als Vater gewährt. Dem Schauspieler, der aus seiner Beziehung zu Ex-Partnerin Ani Schromm zwei Kinder hat, sind bestimmte Werte besonders wichtig. Im Gespräch mit Gala verriet er: "Achtsamkeit. Dankbarkeit. Mut. Don't waste too much energy on being afraid [zu Deutsch: 'Verschwende nicht zu viel Energie darauf, ängstlich zu sein', Anm. d. Red.]." Auch Disziplin und Loyalität gehören zu den Tugenden, die er seinen Kindern vermitteln möchte. In diesem Zusammenhang betonte der Star: "Loyalität Freunden, Menschen, mit denen du Zeit verbringst, und einem selbst gegenüber." Mit diesem tiefen Einblick in seine Erziehungsphilosophie überraschte er viele Fans.

In seinem aktuellen Film "Das Leben der Wünsche" zeigt Matthias eine ganz andere Art von Vaterbild. Er verkörpert Felix Niemann, einen Mann, dessen Leben in vielen Bereichen aus den Fugen geraten ist. Beruflich wie privat läuft es schlecht, und die Beziehung zu seinen Kindern scheint oberflächlich. Trotz dieser Unterschiede verriet der Schauspieler, dass er auch in seinem Leben schwierige Phasen kenne, jedoch bemüht sei, solche Zeiten schnell zu überwinden. Eine positive Einstellung und das Abstecken klarer Grenzen sowohl im Job als auch im Privatleben, wie auch mit seiner Partnerin Ruby O. Fee (29), seien laut Gala dabei essenziell für ihn: "Wir haben das Prinzip: Wir lassen die Arbeit vor der Tür und nehmen nicht alles mit rein." Der Dreh mit seiner Partnerin Ruby stellte für ihn somit keine Herausforderung dar.

Abseits der Leinwand legt Matthias großen Wert auf ein harmonisches Zusammenleben mit seiner Familie. Zuletzt arbeitete er auch mit seiner Mutter Gitta wegen einer Kampagne zusammen, was er als "unheimlich cool" bezeichnete. Obwohl Matthias durch seine internationale Schauspielkarriere viel unterwegs ist, hält das Band zu seiner Mutter – auch wenn sie sich nicht allzu häufig sehen. "Zweimal im Jahr vielleicht?", meinte er im Gespräch mit Gala nachdenklich. Daraufhin ergänzte seine Mutter lächelnd, dass es im letzten Jahr immerhin dreimal gewesen sei. Der Schauspieler, der privat wie beruflich eng mit geliebten Menschen verbunden ist, scheint seine Lebensphilosophie, Zeit bewusst und sinnvoll zu nutzen, konsequent umzusetzen und auch an seine Kinder weiterzugeben.

Getty Images Matthias Schweighöfer im Juli 2025

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer mit seinem Sohn, Mai 2025

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Schauspieler