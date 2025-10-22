Dieser Kinofilm ist Dwayne Johnsons größter Flop

Dwayne "The Rock" Johnson (53) hat mit seinem neuesten Film "The Smashing Machine" einen deutlichen Rückschlag erlebt. Das Sportdrama von Regisseur Benny Safdie (39) konnte das Publikum nicht ins Kino locken: Trotz eines Budgets von etwa 43 Millionen Euro spielte der Film weltweit nur rund 12,8 Millionen Euro ein – ein ernüchterndes Ergebnis und zugleich der größte Flop an den Kinokassen in Dwaynes bisheriger Karriere. Seit dem Kinostart am 2. Oktober enttäuschten nicht nur die Einnahmen, auch die Resonanz des Publikums fiel verhalten aus.

In "The Smashing Machine" schlüpft Dwayne Johnson in die Rolle des ehemaligen Ringers und MMA-Kämpfers Mark Kerr, dessen bewegtes Leben und Karriere im Mittelpunkt der Handlung stehen. Für die Verkörperung des Sportlers unterzog sich Johnson einer umfassenden Verwandlung: Mit aufwendigem Make-up, Prothesen und Perücken wurde sein Erscheinungsbild an das von Kerr angepasst. Dennoch gelang es seiner schauspielerischen Leistung nicht, dem Film die erhoffte Aufmerksamkeit zu verschaffen. Regisseur Benny Safdie, der mit seinem Bruder Joshua bereits durch Filme wie "Der schwarze Diamant" große Erfolge feierte, konnte mit diesem Projekt die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen.

Aufgeben kommt für "The Rock" allerdings nicht infrage. Der Actionstar und ehemalige Wrestler steht bereits wieder vor der Kamera – diesmal erneut mit Regisseur Benny Safdie, mit dem er am neuen Projekt "Lizard Man" arbeitet, das sich derzeit noch in der Produktion befindet und noch keinen offiziellen Starttermin hat. Doch das ist nicht alles: Fans dürfen sich auf gleich zwei weitere große Produktionen freuen. Im kommenden Jahr wird Dwayne sowohl in der Fortsetzung der erfolgreichen Jumanji-Reihe als auch im Live-Action-Remake des Disney-Hits "Vaiana" in Hauptrollen zu sehen sein.

Imago Dwayne "The Rock" Johnson im September 2025

Imago Dwayne Johnson in seinem neuen Film "The Smashing Machine"

ActionPress Dwayne Johnson beim Filmfestival in Venedig, 2025