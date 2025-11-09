Jasmin Wagner schöpft Hoffnung: Mutter ist auf "gutem Weg"

Endlich gute Nachrichten von Jasmin Wagner (45) – besser bekannt als Blümchen: Nachdem sie im Sommer ihre Abschiedskonzerte wegen der schweren Erkrankung ihrer Mutter abgesagt hatte, meldet sich die Sängerin nun mit vorsichtigem Optimismus zurück. Bei einem Event sprach sie mit RTL über die Lage zu Hause – und klang spürbar erleichtert. "Wir sind auf einem wahnsinnig guten Weg. Wir dürfen hoffen. Und wenn man krank ist und hoffen darf, dann hat man echt viel", sagte die 45-Jährige. Ihre Mutter erhole sich langsam, und die Familie schöpfe neue Kraft. Der Alltag bleibt herausfordernd, doch Jasmin wirkt gefestigt, optimistisch – und dankbar für jeden kleinen Fortschritt.

Statt im Rampenlicht steht Jasmin jetzt mitten im Pflegealltag. Sie organisiert Termine, begleitet ihre Mutter zu Behandlungen und hält die Fäden zusammen. Ihre eigenen Bühnenpläne stellt sie hintenan – ohne Groll: "Wenn man krank ist, kann man nicht sein eigener Manager sein. Das bin ich gerne und würde da überhaupt nicht drüber meckern." Dabei achtet sie darauf, sich selbst kleine Atempausen zu gönnen – Abende, an denen sie Kraft tankt, um am nächsten Tag wieder stark zu sein. "Es tut ihr gut zu sehen, dass ich mir Pausen nehme", erzählte Jasmin.

"Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter", betonte die Sängerin, die im November 2022 selbst Mama wurde und wenig später heiratete. Ihre kleine Tochter sei für die Großmutter der pure Antrieb. "Sie ist natürlich die glücklichste Oma", berichtet Jasmin liebevoll. Schon lange habe sich ihre Mutter gewünscht, ein Enkelkind zu bekommen, und genieße nun jede Sekunde im Familienkreis. Dass Jasmin ihre groß angekündigten Abschiedskonzerte verschoben hat, erscheint folgerichtig – die Fürsorge für ihre eigene Familie steht für die gebürtige Hamburgerin jetzt an erster Stelle.

Imago Sängerin Jasmin Wagner in Berlin am 15.10.2025

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im Dezember 2022 in Hamburg