Nach 35 Jahren: Die Fantastischen Vier beenden ihre Karriere

Die Fantastischen Vier haben ihren Abschied von der Bühne verkündet. Mit einer beeindruckenden Karriere von über drei Jahrzehnten hinter sich, will die Kultband eine letzte große Tour starten, die den bedeutungsvollen Titel "Der letzte Bus" trägt. Die Abschiedstour beginnt am 16. Dezember 2026 in Riesa und soll über 18 Monate dauern. "Möglichst an allen Haltestellen Station machen, die die Band schon einmal besucht hat", sagt Michi bei der Deutschen Presse-Agentur. Mit Hits wie "Sie ist weg", "Tag am Meer" und "MfG" werden Michi Beck (57), Smudo (57), And.Ypsilon und Thomas D. (56) ein letztes Mal für ihre Fans auf der Bühne stehen, bevor sie 2028 endgültig den Tourbus in die Garage stellen.

Gegründet wurde die Band 1989 in Stuttgart und veröffentlichte schon zwei Jahre später mit "Jetzt geht’s ab" das erste deutschsprachige Hip-Hop-Album, das Musikgeschichte schrieb. Der große Durchbruch kam 1995 mit dem Nummer-eins-Hit "Sie ist weg". Insgesamt brachten die Fantastischen Vier elf Studioalben heraus, zuletzt 2024 "Long Player". Trotz ihrer Erfolge hat die Band nie ihre ursprüngliche Formation geändert. In Interviews sprachen die Musiker immer wieder über die Herausforderungen des Alterns, besonders Thomas D. scherzte kürzlich im Playboy, dass er inzwischen genauso über den körperlichen Verfall klage wie seine Bandkollegen. Dennoch wollen sie bei ihrer Abschiedstour alles geben und eine Show kreieren, die vor Nostalgie nur so sprüht.

Privat zeigen sich die Bandmitglieder unterschiedlich. Thomas D., für seine spirituellen Ansichten bekannt, hat sich in der Vergangenheit oft für Umweltthemen starkgemacht und lebt zurückgezogen auf dem Land. Smudo hingegen engagiert sich für Nachhaltigkeit und gehört zu den Prominenten, die sich offen für bestimmte politische Projekte aussprechen. Trotz ihrer individuellen Wege hielten die vier immer treu zusammen – ein Umstand, der im Showbusiness fast schon eine Seltenheit darstellt. Für ihre Fans bleibt die Musik der Fantastischen Vier unvergessen, und ihr Abschied wird eine Lücke hinterlassen, die schwer zu füllen sein wird.

Getty Images Andreas Rieke, Thomas D., Michi Beck und Smudo von Die Fantastischen Vier

Getty Images Die Fantastischen Vier im November 2015

Getty Images Die Fantastischen Vier bei der Verleihung der 1Live Krone 2010