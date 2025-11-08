Nach "Exclusiv"-Aus: Bella Lesnik richtet sich an ihre Fans

Bella Lesnik hat sich nun nach Wochen des Schweigens erstmals an ihre Fans gewandt. Nachdem sie überraschend als Moderatorin des RTL-Boulevardmagazins "Exclusiv" ersetzt wurde, veröffentlichte die 43-Jährige am Donnerstag auf Instagram einige Selfies und ein Statement. "Ich bekomme unglaublich viele Nachrichten von euch. Voller Wärme, Rückhalt und Fragen", schrieb sie und bedankte sich für die Unterstützung. Genauere Informationen zu ihrem Weggang ließ sie jedoch offen, bat aber um Geduld: "Manches wird auch nur die Zukunft beantworten können." Sie versicherte ihren Followern: "Ich sehe eure Nachrichten und lese alles. Danke dafür. Wirklich."

Bella war seit über einem Jahrzehnt eines der Gesichter von "Exclusiv" und vertrat regelmäßig ihre Kollegin Frauke Ludowig (61). Ihr letzter Auftritt war Anfang September, doch dass dieser auch ihr Abschied gewesen war, wurde laut t-online erst später bekannt. RTL hatte Ende Oktober bekanntgegeben, dass Rebecca Mir (33) neu zum Moderationsteam hinzustößt, ohne konkrete Worte über Bellas Ausscheiden zu verlieren. Stattdessen gab der Sender an, Bella werde künftig andere Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel die Weiterentwicklung der Social-Media-Kanäle. Die Situation stieß bei vielen Zuschauern auf Kritik, die sich auf den Social-Media-Accounts des Formats über den abrupten und stillen Abschied der Moderatorin beschwerten.

Mit ihrer charmanten Art wurde Bella Lesnik über die Jahre zu einer festen Größe bei "Exclusiv". Die Moderatorin, die vor allem die Wochenendausgaben präsentierte, begleitete das Publikum in ihrer zehnjährigen Laufbahn durch zahlreiche große Entertainment-Themen. Neben ihrer Arbeit bei RTL und ihrem Privatleben widmet sie sich außerdem einem Psychologiestudium. Wie ihre Zukunft nun aussieht und ob sie bald wieder auf dem Bildschirm zu sehen sein wird, ist derzeit noch offen. Sicher ist jedoch: Bella möchte auch abseits der Kamera den Kontakt zu ihren Fans pflegen. "Ich bin und bleibe für euch da", schrieb sie in ihrem Post und machte damit Hoffnung auf weitere persönliche Einblicke.

Getty Images Bella Lesnik im März 2023

RTL Rebecca Mir und Frauke Ludowig moderieren bald zusammen "Exclusiv"

Getty Images Bella Lesnik im November 2021