So kämpft Ex-GNTM-Star Sarina Nowak für Body Positivity

Curvy-Model Sarina Nowak (31) setzt weiterhin ein kraftvolles Zeichen für Body Positivity. Am Donnerstagabend sprach das frühere Germany's Next Topmodel-Gesicht bei der "Shred 2 Shine"-Party von Dove und Rossmann in Berlin über Selbstliebe und Akzeptanz. In einem Interview mit RTL betonte sie: "Ich zeige gerne meine Kurven und ich finde das schön. So wie jeder ist, sollte man einfach man selbst sein." Für Sarina, die in der Castingshow von Heidi Klum (52) 2009 Platz sechs erreichen konnte, ist es eine Herzensangelegenheit, andere Frauen zu ermutigen, zu sich zu stehen und die Vielfalt menschlicher Körper zu feiern.

Der Weg zur Selbstliebe war allerdings kein leichter, wie das Model verriet: In ihrer frühen Karriere wurde sie mit Size-Zero-Idealen konfrontiert. "Ich hatte ja eine sehr lange Essstörung und das hat ja bei mir auch länger gedauert, bis ich so zu mir gefunden habe", erinnerte sich Sarina. Heute fühle sie sich wohl in ihrer Haut, kritisiert aber aktuelle Trends wie die Verwendung des Medikaments Ozempic zur Gewichtsreduktion, die ihrer Meinung nach problematisch sind. Auch wenn Social-Media-Kritik an ihrer Figur sie manchmal trifft, bleibt sie stark: "Ich empfinde keinen Druck. Ich stehe zu mir selbst und ich mag mich so, wie ich bin", erklärte sie. Negative Kommentare blende sie so gut es geht aus, freue sich jedoch besonders über die vielen positiven Nachrichten ihrer Fans.

Privates und öffentliche Aufmerksamkeit gehen für Sarina Hand in Hand. Sie weiß, wie hart die Modelbranche sein kann, und erlebt zudem regelmäßig Bodyshaming durch anonyme Accounts online. Dennoch hat sie sich dazu entschieden, die Kommentarfunktion auf Instagram anzulassen, da sie die Unterstützung ihrer Community zu schätzen weiß. Vor allem freue es sie laut RTL, ein positives Vorbild für andere Frauen sein zu können. Mit ihrer Offenheit inspiriert sie viele, ihren eigenen Weg zur Selbstliebe zu finden und sich von destruktiven Schönheitsidealen zu lösen. Ein starkes Statement, wenn man bedenkt, dass die Wahl-Amerikanerin auch schwere Zeiten durchmachen musste: 2022 musste ein Hirntumor operativ entfernt werden.

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Collage: Getty Images Heidi Klum und Sarina Nowak

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, Dezember 2024