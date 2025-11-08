Übelkeit: Lulu Lewes Schwangerschaft war anfangs schwierig

Lulu Lewe hat Grund zur Freude: Die Sängerin und ihr Partner Basti Scheibe, mit dem sie seit zehn Jahren liiert ist, erwarten ihr erstes Kind. Bei einem Event am 6. November in Berlin zeigte sie sich überglücklich und sprach offen über ihre Schwangerschaft. Im Interview mit Bunte berichtete sie von den Herausforderungen, die sie besonders zu Beginn der Schwangerschaft zu bewältigen hatte, und gab einen kleinen Einblick in ihre aktuellen Gefühle und die Vorfreude auf das bevorstehende Muttersein. "Ich hatte die ersten fünf Monate ziemlich mit Übelkeit und Spucken zu tun, zu kämpfen. Und dafür genieße ich es jetzt umso mehr", erzählte die werdende Mutter.

Mittlerweile geht es der kleinen Schwester von Sarah Connor (45) in ihrer Schwangerschaft aber super und sie freut sich über die Momente der Vorfreude, besonders bei den Terminen beim Frauenarzt. "Eigentlich immer, wenn man beim Frauenarzt ist und dann den Kleinen sieht, also mit dem Ultraschall und so. Dann freut man sich natürlich, wie der Kleine dann aussieht und dass alles okay ist", schwärmt sie. Doch eines bereitet Lulu jetzt schon die größte Vorfreude: "Ich freue mich darauf, den zu riechen, den zu küssen, auf meiner Brust zu haben, auf ihn, ihn zu stillen und ja, dass wir dann zu dritt sind nach so vielen Jahren."

In ihrer Familie, die bereits zu einem Großteil aus erfahrenen Müttern besteht, ist Lulu mit ihrer Schwangerschaft in bester Gesellschaft. Ihre berühmten Schwestern Sarah und Anna-Maria Ferchichi (43), die selbst vier beziehungsweise acht Kinder haben, stehen ihr unterstützend zur Seite. Lulu schwärmt: "Ich habe über die Jahre schon so viel von denen mitbekommen und habe gesehen, was das für tolle Mamas sind." Ein großes Geheimnis bleibt allerdings der Name: Er soll ungewöhnlich sein, aber erst nach der Geburt verraten werden. Bis dahin bleibt Lulu entspannt und freut sich darauf, endlich ihr großes Glück im Arm halten zu können.

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe, Oktober 2025

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und Bastian Scheibe, August 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Lulu Lewe, Summer Terenzi und Anna-Maria Ferchichi