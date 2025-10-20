Brendan Fraser half Dwayne Johnson zu Beginn seiner Karriere

Dwayne Johnson (53) erinnerte sich kürzlich im Podcast "New Heights" der NFL-Brüder Jason (37) und Travis Kelce (36) an seinen Karrierestart in Hollywood. Der Schauspieler und ehemalige Wrestler debütierte 2001 in "Die Mumie kehrt zurück" mit einer kleinen Rolle als Skorpionkönig, die insgesamt nur etwa fünf Minuten Bildschirmzeit umfasste. Besonders hob er hervor, wie Brendan Fraser (56), der damals bereits ein großer Star und das Gesicht des Franchise war, ihn herzlich aufnahm. "Er hätte leicht sagen können: 'Ich will diesen Wrestler nicht', aber stattdessen hat er mich unterstützt. Ich liebe diesen Mann dafür", so Dwayne im Podcast.

Die Rolle in "Die Mumie kehrt zurück" brachte Dwayne den entscheidenden Schwung für seine Hollywood-Laufbahn, die sich mit eigenen Filmprojekten wie dem Spin-off "The Scorpion King" schnell entwickelte. Zur Zeit seiner Filmkarriere stand Dwayne bereits als Wrestler "The Rock" im Rampenlicht und war eine gefeierte Figur in der WWF, wo er schon 1998 seinen ersten Champion-Titel gewann. Über eine gemeinsame Filmproduktion hinaus kreuzten sich die Wege von Dwayne und Brendan jedoch nie, doch beide sprechen bis heute in höchsten Tönen voneinander. Brendan selbst äußerte sich etwa im Jahr 2022 begeistert über Dwaynes Erfolge und sah in ihm großes Potenzial, das ihm seiner Meinung nach in Hollywood noch viele Türen öffnen werde.

Brendan, der durch die "Die Mumie"-Reihe in den 2000er Jahren Weltruhm erlangte, erlebte kürzlich mit seiner Rolle in "The Whale" ein gefeiertes Comeback. Dwayne, der seinen Kollegen stets in Erinnerung behielt, zeigte sich begeistert von dessen Erfolg. Nach der Premiere von Brendans Film schrieb er: "Es macht mich so glücklich, diese wunderschöne Standing-Ovation für Brendan zu sehen. Er unterstützte mich damals bei meinem Einstieg und kickte damit meine Karriere an. Ich wünsche dir alles Gute, Bruder." Die Freundschaft der beiden Akteure spiegelt eine gegenseitige Wertschätzung wider, die über viele Jahre hinweg Bestand hat.

Getty Images/ Imago Collage: Brendan Fraser und Dwayne Johnson

Getty Images Brendan Fraser in "Die Mumie kehrt zurück"

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine"