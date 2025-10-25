Überraschendes Lob: Christopher Nolan feiert diesen Filmstar

Star-Regisseur Christopher Nolan (55) hat eine überraschende Wahl getroffen, als er im Podcast "The Director’s Cut" nach der besten Schauspielleistung des Jahres gefragt wurde. Während viele auf Leonardo DiCaprio (50) für seine Rolle in "One Battle After Another" setzen, fiel die Wahl des "Oppenheimer"-Regisseurs auf Dwayne "The Rock" Johnson (53). In Benny Safdies (39) Biopic "The Smashing Machine" verkörpert Dwayne den MMA-Kämpfer Mark Kerr und beeindruckte Christopher tief. Er bezeichnete die Darbietung als "herzzerreißend" und "unglaublich" und prophezeite, dass der wahre Wert dieser Leistung erst in den kommenden Jahren erkannt werde.

Trotz des hohen Lobes konnte "The Smashing Machine" das Interesse des breiten Publikums nicht wecken und blieb mit nur 14 Millionen Euro Einspielergebnis ein Flop an den weltweiten Kinokassen. Dabei war der Film, der unter anderem bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig gezeigt wurde, zunächst hochgelobt worden. Christopher äußerte sich auch dazu: Er sei stolz auf Regisseur Benny, der es geschafft habe, in Dwayne neue Facetten zu entdecken und diese auf die Leinwand zu bringen.

Der Actionstar, der vor allem durch seine Rollen in Blockbustern bekannt ist, zeigt mit seiner Darstellung eine ungeahnte Vielseitigkeit. Privat ist Dwayne glücklicher Familienvater von drei Kindern und nutzt seine Plattform oft für motivierende Botschaften an seine Fans. Die emotionale Tiefe, die ihm Christopher attestiert, spiegelt sich vielleicht auch in seiner Lebensphilosophie wider. Im Interview mit Promiflash betonte er, wie wichtig es für ihn sei, sich neuen Herausforderungen zu stellen – eine Haltung, die sich offenbar gelohnt hat.

Getty Images Christopher Nolan, Regisseur, 2025

Imago Dwayne Johnson in seinem neuen Film "The Smashing Machine"

Imago Dwayne "The Rock" Johnson im September 2025