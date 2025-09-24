Nelly über Tour-Alltag: Sohn KK verändert alles

Nellys (50) Tourleben hat sich seit der Geburt seines Sohnes Kareem Kenkaide, kurz KK, im Juli 2024 grundlegend verändert. Der Rapper, bekannt durch Hits wie "Hot in Herre", verriet im Gespräch mit People, wie unterschiedlich es heutzutage in seinem Tourbus zugeht. Gemeinsam mit seiner Frau Ashanti (44) und ihrem einjährigen Sprössling verbringt der Musiker viel Zeit auf der Straße – und das merkt man auch: "Es gibt kein Gras mehr und keinen Mist wie das, versteht ihr, was ich meine?", sagte der 50-Jährige mit einem Schmunzeln. Ashanti begleitet ihn auf Tour, reist jedoch mit KK auch alleine zu ihren eigenen Auftritten, wenn nötig.

Die Rückkehr zu Ashanti, mit der Nelly eine jahrelange On-Off-Beziehung führte und die er Ende 2023 heimlich heiratete, hat ihm neue Perspektiven eröffnet. Er beschreibt sie als eine wunderbare Mutter und schwärmt davon, wie ihre Augen bei jedem Moment mit ihrem Sohn leuchten. Dem Musiker ist bewusst, dass Mutterschaft kein Privileg ist, das allen zuteilwird. Er sagte im Interview: "Es gibt so viele Frauen, die nicht die Möglichkeit haben, Mütter zu werden – aus gesundheitlichen oder anderen Gründen." Das Band der kleinen Familie sei besonders stark, und Nelly genießt es, das Glück seiner Ehefrau und seines Sohnes aus nächster Nähe zu beobachten.

Neben seiner Musik widmet sich Nelly auch seiner wiederbelebten Jeansmarke "Apple Bottoms". Die Marke, die er vergangenes Jahr neu auflegte, hat sich zuletzt mit Bubly Sparkling Water zusammengetan, um eine limitierte Kollektion namens "Apple Bubly Jeans" zu präsentieren. Das Angebot umfasst nicht nur Jeans, sondern auch T-Shirts, Schlüsselanhänger und andere Accessoires. "Es ist spannend, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die in ihrem Bereich genauso erfolgreich sind", erklärte Nelly. Trotz seines vollen Terminkalenders scheint der Musiker einen Weg gefunden zu haben, sowohl berufliche Erfolge als auch die Freuden des Familienlebens zu genießen.

Getty Images Nelly im Oktober 2023

Getty Images Nelly und Ashanti, Musiker

Getty Images Nelly bei einem Musikvideodreh