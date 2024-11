Nelly und Ashanti gehen in ihren Rollen als Eltern total auf

Nelly (50) und Ashanti (44) begrüßten im Juli dieses Jahres ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Seither geht die Musikerin in ihrer Rolle als frischgebackene Mutter von Sohnemann Kareem Kenkaide total auf. Das ist auch ihrem Partner aufgefallen. "Sie ist eine großartige Mutter, wenn man sieht, wie sich jemand so sehr um einen anderen kümmert und alles gibt und bereit ist, alles zu geben", schwärmt der Rapper im Interview mit ET. Ashantis Liebe zu ihrem Sohn bringe ihn stets zum Lachen. "Es ist eine lächerliche Liebe, auf eine gute Art und Weise [...] Ich sage nur, schau dir dieses Baby an. Ich kann es kaum erwarten, ihm einige der Bilder und Videos zu zeigen und zu sagen: 'Schau, was deine Mutter mit dir macht.'" Sie stecke ihn immer wieder in andere Outfits, egal, ob sie das Haus verlassen oder nicht. "Zieh ihm einfach eine Windel und einen Strampler an und lass ihn randalieren", protestiert Nelly amüsiert.

Doch Nelly sei ebenfalls vollkommen vernarrt in seinen Nachwuchs, was auch Ashanti immer wieder zum Schmunzeln bringe. Vor allem zuletzt bei einem gemeinsamen Familien-Shooting sei er in der Papa-Rolle vollkommen aufgegangen. "Wir hatten neulich ein Fotoshooting. Aber Daddy hat das Fotoshooting geleitet. Wir hatten ein Kürbis-Fotoshooting", erklärt die "Rock Wit U"-Interpretin und fügt hinzu: "Er sagte: 'Nein Ma, du musst es so machen.' Also..." Der Texaner erwiderte daraufhin nur, dass er noch vollkommen in der Lernphase stecke.

Die ersten vier Wochen hielten die Eltern die Geburt ihres Kindes geheim. Erst im August machte Ashanti ihr Familienglück mit einem Beitrag auf Instagram bekannt. "Ich habe schon lange darauf gewartet, Mutter zu werden, aber nichts konnte mich auf alles vorbereiten, was die Mutterschaft mit sich bringt. So sieht das Wochenbett aus", schrieb sie zu einem Bild von sich in Unterwäsche und verkündete dankbar: "Ich bin so stolz auf meinen Körper, dass er mir mein Baby geschenkt hat."

Matt Winkelmeyer / Getty Ashanti bei einer Filmpremiere

Instagram / ashanti Ashanti, Musikerin

