Verletzung bei Renovierung: Jason Derulo wird nun verklagt

Jason Derulo (36) sieht sich derzeit mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Alvaro Zetina und dessen Bruder Juan haben eine Klage gegen den Sänger sowie dessen Familie eingereicht. Der Hintergrund: Alvaro soll auf Jasons Anwesen im kalifornischen Tarzana von einem unsicheren Gerüst gestürzt sein und dabei schwere Verletzungen erlitten haben. Der Vorfall ereignete sich bereits im März 2024, während Renovierungsarbeiten an der luxuriösen Immobilie. Juan wurde eigenen Angaben zufolge entlassen, nachdem sein Bruder sich geweigert hatte, ein Dokument zu unterzeichnen, das den Sänger von etwaigen rechtlichen Ansprüchen freistellen sollte.

Jason weist die Anschuldigungen vehement zurück. In einer gerichtlichen Gegenreaktion erklärte er laut Us Weekly, die Verletzungen seien nicht durch ihn oder seine Familie verursacht worden, sondern auf Dritte oder eine unvermeidbare höhere Gewalt zurückzuführen. Zudem unterstellte er den beiden Klägern Fahrlässigkeit. Laut der Klageschrift der Brüder habe die verantwortliche Baufirma unsichere und mangelhafte Gerüste bereitgestellt, was zu Alvaros Sturz führte. Nach dem Unfall wurde Alvaro zunächst ohne medizinische Hilfe zu einer Klinik gebracht, später ins Cedars-Sinai Hospital überstellt, wo die Schwere seiner Verletzungen sichtbar wurde. Zusätzlich prangern die Brüder an, dass sie durch die Situation emotional erheblich belastet wurden.

Persönlich sorgt Jason, der durch Chart-Hits und spektakuläre Tanzauftritte weltweit bekannt ist, meist für positivere Schlagzeilen. Geboren und aufgewachsen in Florida, erlangte er 2009 mit seiner Single "Whatcha Say" Berühmtheit. Privat ist der Sänger Vater eines Sohnes und teilt immer wieder Einblicke in sein Leben auf seinen sozialen Kanälen. Doch in den letzten Jahren musste sich Jason bereits häufiger mit rechtlichen Problemen auseinandersetzen, bei denen er die Vorwürfe stets bestritt. Die aktuelle Klage dürfte erneut hohe Wellen schlagen und sein Image belasten.

Getty Images Jason Derulo in London 2023

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Instagram / jasonderulo Sänger Jason Derulo mit seinem Sohn Jason King