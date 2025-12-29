Neugierige Jugend: Kate Winslet über erste Küsse mit Frauen

Oscar-Preisträgerin Kate Winslet (50) hat im Podcast "Team Deakins" Details über ihre ersten intimen Erfahrungen preisgegeben. Die Titanic-Darstellerin offenbarte dabei erstmals öffentlich, dass sie als Teenager mit beiden Geschlechtern experimentiert hatte. "Ich werde etwas teilen, was ich noch nie zuvor geteilt habe. Einige meiner ersten intimen Erfahrungen als junger Teenager waren tatsächlich mit Mädchen", gestand Kate und erklärte weiter: "Ich hatte ein paar Mädchen geküsst, ich hatte ein paar Jungen geküsst, aber ich war in keine Richtung besonders entwickelt." Diese überraschenden Enthüllungen werfen ein neues Licht auf die Persönlichkeit der britischen Schauspielerin, die bisher als sehr privat galt und selten über ihr Liebesleben sprach. In einem älteren Gespräch mit dem Wall Street Journal lobte sie ihre eigene Diskretion: "Ich bin stolz darauf, mein Schweigen zu bewahren."

Kates Geständnis steht in direktem Zusammenhang mit ihrer Rolle in dem 1994er Film "Heavenly Creatures", in dem sie an der Seite von Melanie Lynskey (48) eine Teenagerin spielte, deren intensive Freundschaft in einem Mord endet. Die Schauspielerin erklärte, dass sie die intensive Verbindung zwischen den beiden weiblichen Charakteren auf einer sehr persönlichen Ebene verstehen konnte. "Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben war ich sicherlich neugierig, und ich denke, es gab etwas an der wirklich intensiven Verbindung, die diese beiden Frauen hatten, das ich zutiefst verstanden habe", offenbarte sie. Kate beschrieb, wie sie sofort in den "Strudel dieser Welt" hineingezogen wurde, in der sich die beiden Charaktere befanden. Sie habe zwar den Mordaspekt nicht nachvollziehen können, aber sehr wohl verstanden, wie beeinflusst der Geist einer jungen Person durch nur eine andere Person werden kann. Diese Rolle markierte einen wichtigen Wendepunkt in ihrer Karriere und offenbar auch in ihrem Verständnis für komplexe zwischenmenschliche Beziehungen.

Kate ist seit 2012 glücklich mit Edward Abel Smith (früher als Ned Rocknroll bekannt) verheiratet, nachdem sie bereits zwei gescheiterte Ehen hinter sich hat. Mit Sam Mendes (60) war sie von 2003 bis 2011 verheiratet, und ihre erste Ehe mit Jim Threapleton dauerte von 1998 bis 2001. Über ihre gescheiterten Beziehungen sagte sie einst laut dem OK! Magazin: "Niemand weiß wirklich, warum meine erste Ehe nicht gehalten hat; niemand weiß, warum meine zweite nicht funktioniert hat. Und ich bin stolz auf diese Stille." Die dreifache Mutter hat mit jedem ihrer Ehemänner ein Kind: Mia (25), Joe (22) und Bear (12). Als Mutter legt sie großen Wert darauf, ihre Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen und sie vor den Vorurteilen der Filmindustrie zu schützen. Der Hollywood-Star betonte kürzlich in einem Interview, dass es ihr viel bedeute, "meinen Kindern zu verstärken, wie wichtig es ist, für Dinge zu arbeiten, nach etwas zu streben und nicht auf das verdammte Nepo-Baby-Ding zu hören."

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Getty Images Kate Winslet und ihr Mann Abel Smith

Getty Images Mia Threapleton und Kate Winslet