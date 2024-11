Jason Derulo lässt seinen Sohn Jason (3) Musik vorab testen

Der beliebte Sänger Jason Derulo (35) ist neben seiner erfolgreichen Karriere im Privaten glücklicher Papa seines Sohnes Jason King (3), den er mit dem Model Jena Frumes (31) bekam. Wie sich zeigt, ist sein Spross nicht nur sein ganzer Stolz, sondern auch sein härtester Kritiker, wenn es um neue Musik geht. Bei einem Gastauftritt in "The Jennifer Hudson Show" am Mittwoch plauderte er offen aus, dass sein Nachwuchs alle seine Songs vor der Veröffentlichung ganz genau prüfe. "Ja, er ist mein neuer Künstlermanager", scherzte Jason.

Der "Savage Love"-Interpret fügte hinzu, dass er sich auf das Wort seines Sohnes vollkommen verlassen kann: "Manchmal muss man seine Kinder diese Arbeit machen lassen, weil sie noch nicht wissen, wie man lügt, also sagen sie die Wahrheit." Doch nicht nur bei seiner Musik hat der kleine Jason ein großes Wörtchen mitzureden, sondern auch bei den Outfits seines Vaters ist er knallhart. So erzählte der Künstler lachend: "Wenn man ihn fragt: 'Bubba, was hältst du von diesem Outfit?', sagt er: 'Nee, nee!'"

Wie sehr der US-Amerikaner es liebt, Papa zu sein, betonte er bereits vor Kurzem in einem Interview mit Us Weekly. Im Laufe des Gesprächs machte der 35-Jährige klar, dass die Familienplanung wohl noch lange nicht abgeschlossen sei: "Ich will weitere Kinder!" Wie wohl sich Jason in der Vaterrolle fühlt, brachte er schließlich auch voller Selbstbewusstsein zum Ausdruck: "Ich habe das Gefühl, dass ich so viel zu bieten habe."

Instagram / jasonking Jena Frumes, Jason King und Jason Derulo, Juni 2023

Instagram / jasonderulo Jason Derulo und sein Sohn Jason King

