Diese Szene von "She Said Maybe" sorgte am Set für Lacher

Die romantische Netflix-Komödie "She Said Maybe" sorgt derzeit nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch schon am Set für Lacher. Wie Schauspieler Serkan Çayoğlu (38) und sein Kollege Sinan Güleç gegenüber Promiflash beim Junket des Films verraten haben, blieb besonders eine Szene unvergessen, bei der die beiden zusammen in eine riesige Torte fielen. Sinan erinnert sich: "Wir haben das erstmal choreografiert. 'Machen wir das irgendwie so, machen wir das so? Nein, so.' Aber es hat Spaß gemacht. Und es hat beim ersten Mal geklappt." Die Szene, die mit der ersten von zwei vorbereiteten Torten im Kasten war, entpuppte sich als echtes Drehhighlight. "Natürlich hat sich jeder totgelacht am Set, das war schon witzig", fügte Serkan hinzu.

Neben amüsanten Momenten gab es auch einige Herausforderungen bei den Dreharbeiten. Eine Szene, die in einem Heißluftballon spielt, erwies sich als besonders knifflig. Zunächst musste das Team lange auf passendes Wetter warten. "Da mussten wir morgens um drei aufstehen. Dann hat es nicht geklappt und wir mussten es nochmal machen", erzählte Serkan. Schließlich waren sie bei der Umsetzung stark eingeschränkt, da im engen Korb Platz für nur wenige Personen war. "Wir waren zu viert: Kameramann, Mavi, der Fahrer und ich." Ein Teil der Aufnahmen wurde darum ins Studio verlegt. Trotzdem zeigte sich der Schauspieler mit dem Endergebnis sehr zufrieden: "Es sind sehr schöne Bilder entstanden."

Der Film, der direkt nach Veröffentlichung die Spitzenposition der deutschen Netflix-Charts erreichte, polarisierte aber auch. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer diskutierten in den sozialen Netzwerken kontrovers über "She Said Maybe". Besonders auf Plattformen wie Rotten Tomatoes und IMDb hagelte es durchaus kritische Stimmen. Während ein Nutzer den Streifen als "107 Minuten Werbung für die Türkei" abtat, beklagten andere eine zu idealisierte Darstellung des wohlhabenden Lebensstils und technische Schwächen, etwa bei der Synchronisation. Dennoch fanden einige die Handlung spannend und lobten besonders die Chemie der Darstellerinnen und Darsteller.

Netflix Netflix-Serie "She Said Maybe", 2025

Netflix Serkan Çayoğlu in "She Said Maybe"

Getty Images Serkan Çayoğlu, Caro Daur und Sinan Güleç, September 2025

