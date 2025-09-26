Kulturclash: Am Set von "She Said Maybe" gab es auch Zoff

Die Netflix-Produktion "She Said Maybe" stürmt momentan die Streaming-Charts, doch hinter den Kulissen lief nicht immer alles reibungslos. Die Schauspieler Serkan Çayoğlu (38) und Sinan Güleç verrieten im Gespräch mit Promiflash beim "She Said Maybe"-Junket, dass es während der Dreharbeiten an den verschiedenen Drehorten in Istanbul, Kappadokien und Hamburg gelegentlich Spannungen im Team gab. Grund dafür waren die deutlichen Unterschiede in der Arbeitsmoral von deutschen und türkischen Teammitgliedern. "Manchmal gab es Streitigkeiten. Es ist immer witzig zu sehen, dass die Deutschen sehr gerne planen und immer nach Plan arbeiten wollen. Die Türken planen zwar auch, aber sind sehr spontan", erklärte Serkan. Die Flexibilität der türkischen Crew stieß offenbar auf die strikt durchorganisierte Herangehensweise der deutschen Kollegen.

Trotz der Konflikte, die durch diesen kulturellen Clash entstanden, konnten die Dreharbeiten erfolgreich gemeistert werden. Laut Serkan führte diese Dynamik nicht nur zu Reibereien, sondern auch zu amüsanten Momenten. "Die Türken waren eigentlich so: 'Ja. Okay. Uns ist es egal.' Es gab manchmal ein bisschen Stress, manchmal war es witzig mit den Unterschieden." Neben den Herausforderungen betonten die Darsteller auch die Schönheit der Drehorte und die besondere Atmosphäre bei den Drehs. Sinan schwärmte: "Jeder Ort hatte seine andere Besonderheit. [...] In Kappadokien ist es eine ganz schöne Landschaft. Wir hatten Glück, dass wir da drehen konnten, und dass wir auch da leben konnten."

Am Set wurde es hin und wieder nicht nur stressig, sondern auch sehr unterhaltsam – und das besonders beim Dreh einer ganz bestimmten Szene. Wie Sinan und Serkan gegenüber Promiflash ausplauderten, sorgte eine Sequenz hinter den Kulissen für viele Lacher. "Wir sind zusammen in eine Torte reingefallen. Wir haben das erstmal choreografiert: 'Machen wir das irgendwie so, machen wir das so? Nein, so.' Aber es hat Spaß gemacht. Und es hat beim ersten Mal geklappt", schilderte Sinan grinsend. Serkan fügte in diesem Kontext hinzu: "Natürlich hat sich jeder totgelacht am Set, das war schon witzig."

Netflix Netflix-Serie "She Said Maybe", 2025

Getty Images Serkan Çayoğlu, Caro Daur und Sinan Güleç, September 2025

Netflix Serkan Çayoğlu in "She Said Maybe"