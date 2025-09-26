Wie hat sich Serkan auf "She Said Maybe"-Rolle vorbereitet?

Der Netflix-Film "She Said Maybe" begeistert momentan zahlreiche Zuschauer und klettert die Charts nach oben. Serkan Çayoğlu (38), der im Film als charmanter und durchtrainierter Kent zu sehen ist, sprach vor dem Start mit Promiflash beim "She Said Maybe"-Junket über seine Erfahrungen am Set. Dabei verriet der Schauspieler, dass er sich kaum auf die Rolle vorbereiten musste, sondern direkt fit und trainiert genug war: "Ich bin einfach so reingegangen." Seine Erfahrung mit romantischen Komödien habe ihm dabei geholfen: "Ich wusste eigentlich sofort, wie es ablaufen wird und was ich da machen muss." Trotz eines engen Zeitplans habe er es geschafft, sich mit dem Team gut abzustimmen und in die Rolle einzutauchen.

Der Dreh sei für Serkan eine besondere Herausforderung gewesen, da er direkt zuvor an einem anderen Projekt gearbeitet hatte. "Ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten, weil ich davor noch für ein anderes Projekt gedreht habe. Deswegen war das zeitlich richtig schwierig", erklärte er. Dennoch habe er sich erfolgreich eingebracht und mit dem Team eng zusammengearbeitet. Intensive Gespräche hätten dazu beigetragen, die Szenen optimal umzusetzen. "Natürlich haben wir uns sehr oft mit dem Regisseur unterhalten und auch mit den anderen Schauspielern in der Szene bei den Proben, was auch sehr wichtig ist", fügte er hinzu.

Bereits kurz nach dem Start sorgte "She Said Maybe" für große Aufmerksamkeit und begeisterte vor allem die Fans von romantischen Komödien à la "Türkisch für Anfänger" und Plötzlich Prinzessin. Trotz des Erfolgs in den Charts blieben die Meinungen der Zuschauer auf Plattformen wie Rotten Tomatoes und IMDb geteilt. Einige lobten die spannende Handlung und die Chemie im Cast, während andere kritisierten, der Film sei "107 Minuten Werbung für die Türkei" und zeige eine zu idealisierte Welt. Auch technische Details wie die Synchronisation wurden bemängelt.

Getty Images Serkan Çayoğlu, September 2025

Netflix Serkan Çayoğlu in "She Said Maybe"

Getty Images Serkan Çayoğlu, Caro Daur und Mehmet Atesci, Februar 2025