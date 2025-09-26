Serkan will sich nicht mit "She Said Maybe"-Kent vergleichen

Serkan Çayoğlu (38) begeistert aktuell mit seiner Rolle als Kent im Film "She Said Maybe", der die Netflix-Charts stürmt. Die Story, geprägt von Emotionen und Romantik, zieht zahlreiche Zuschauer an – und Serkan liefert mit seinem Charakter die ideale Verkörperung des perfekten Mannes. Doch wie er im Interview mit Promiflash beim "She Said Maybe"-Junket verriet, möchte er selbst keine Parallelen zu dieser Figur ziehen. "Für mich wäre es ein bisschen arrogant zu sagen, dass ich was mit Kent gemeinsam habe", erklärte der bescheidene Schauspieler. Der Grund? Kent wird als charmant, sexy, unglaublich reich und gutaussehend beschrieben – ein perfekter Traummann auf dem Papier, von dem sich der bodenständige Darsteller laut eigener Aussage unterscheide.

Die romantische Komödie führt ihre Zuschauer auf eine Reise zwischen Hamburg und Istanbul und verknüpft humorvoll kulturelle Unterschiede und familiäre Konflikte. Neben Serkan glänzen in der Produktion unter anderem Beritan Ludmila Balcı in der Hauptrolle und Caro Daur (30) mit einem charmanten Auftritt in ihrer ersten Netflix-Filmrolle. Katja Riemann (61), ein weiterer Star des Films, ergänzt den hochkarätigen Cast. Die Kombination aus humorvollen Szenen, emotionaler Tiefe und einigen Intrigen hat den Film gleich nach der Veröffentlichung zu einem Zuschauerliebling gemacht.

Der Film, der es direkt auf Platz 1 der deutschen Netflix-Charts schaffte, polarisierte jedoch auch das Publikum. Zwar lobten einige User die spannende Story und die Chemie zwischen den Darstellern, doch auf Plattformen wie Rotten Tomatoes und IMDb hagelte es auch Kritik. So monierte ein Zuschauer: "Das sind 107 Minuten Werbung für die Türkei." Weitere Stimmen bemängelten eine zu idealisierte Darstellung der Oberschicht und Schwächen bei der Synchronisation. Trotz der verschiedenen Kritiken spricht der Erfolg des Films aktuell wohl für sich.

Netflix Serkan Çayoğlu in "She Said Maybe"

Netflix Caro Daur in "She Said Maybe", eine Netflix-Romanze

Getty Images Serkan Çayoğlu, Caro Daur und Sinan Güleç, September 2025