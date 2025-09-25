Emotionales Statement: Justin Biebers Mutter betet für ihn

In den vergangenen Monaten gab Justin Bieber (31) seinen Fans immer wieder Anlass zur Sorge. Sei es durch seltsame Posts oder Auftritte in der Öffentlichkeit, bei denen er einen ungesunden Eindruck machte. Aber offenbar sorgen sich nicht nur die Fans um den Sänger. Auch seine Mutter Pattie Mallette (50) meldete sich jetzt bei Instagram zu Wort. Sie postete eine Reihe Schwarz-Weiß-Fotos ihres Sohnes, auf denen er ein T-Shirt mit der Aufschrift "Pray for me", also "Betet für mich", trägt. "Wir feuern dich an und beten immer für dich, Justin", schreibt Pattie dazu und fügt eine Art Gebet hinzu: "Ich verkünde Freiheit, Kraft, Klarheit und Heilung über dich, Justin. [...] Heiliger Geist, umgib ihn mit Wahrheit, Licht und Schutz. Heile jede Wunde in seinem Herzen, seinem Geist und seinem Körper, sichtbar und unsichtbar, stelle wieder her, was gestohlen wurde."

Auch wenn sie es nicht deutlich ausspricht, scheint Pattie für die psychische und physische Gesundheit ihres Sohnes zu beten. Wie es tatsächlich um Justin bestellt ist, ist nicht ganz klar. Seine Fans und auch seine Freunde sind zu Teilen aber überzeugt, dass es ihm nicht gut geht. "Justin hat mit persönlichen Dämonen zu kämpfen", offenbarte eine Quelle aus Justins Umfeld schon vor einigen Monaten gegenüber Page Six. Er leide immer wieder unter extremen Stimmungsschwankungen. Wie schon in der Vergangenheit sei der Umgang mit dem Promistatus schwierig für den 31-Jährigen. Erst im Juli erlebte er eine weitere Welle des Ruhms, als sein neues Album ein Mega-Erfolg wurde.

Hinzu kommen die anhaltenden Spekulationen um eine Ehekrise mit seiner Frau Hailey (28). Die Gerüchte, Justin und Hailey müssten immer wieder um ihre Ehe kämpfen, halten sich hartnäckig. Die beiden versuchen dem aber immer wieder den Garaus zu machen, indem sie sich unter anderem bei romantischen Dates zeigen. Ende Juli hatte das Model genug und sprach in einem Interview mit Vogue Klartext. Dabei machte sie deutlich, dass dieses Jahr nach der Geburt ihres Sohnes die "sensibelste Phase ihres Lebens" sei. Die Spekulationen, sie und Justin ließen sich scheiden oder sie sei unglücklich, hätten nicht gerade zu ihrem Wohlbefinden beigetragen: "Das ist wirklich verrückt. Ich weiß nicht einmal, wie ich das erklären soll."

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und seine Mutter Pattie Mallette, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, September 2021