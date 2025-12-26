Justin Bieber teilt süßes Weihnachts-Selfie mit Frau Hailey

Herzerwärmender Weihnachtsgruß von Justin Bieber (31): Der Sänger zeigte am Donnerstag ein neues Selfie mit Hailey Bieber (29), aufgenommen draußen in winterlicher Kulisse – eng aneinander, rote Wangen, breite Grinsen. Dazu schrieb Justin ein schlichtes "Frohe Weihnachten von den Biebers" mit Umarmungs-, Santa- und Herz-Emoji auf Instagram. Der 31-Jährige kuschelt sich in eine cremefarbene, shearling-gefütterte Pufferjacke mit hochgezogener Kapuze, Hailey hält das Handy, trägt karierten Pyjama, schwarzen Fellmantel und einen leuchtend roten Schal. Gefeiert wurde offenbar gemeinsam, ganz entspannt und im Warm-Kalt-Kontrast von Outdoor-Luft und Festtags-Look.

Im Feed und in den Stories gab es noch mehr Einblicke: Hailey postete ein Mutter-Sohn-Foto in passenden Pyjamas und wünschte frohe Feiertage. Justin teilte zuvor eine Bildergalerie mit einem Schnappschuss von Jack Blues in Santa-Mütze im Privatjet, einem gemütlich vorbereiteten Filmabend zu Hause und drei Strümpfen am Kamin neben einem kleinen Weihnachtsbaum samt Geschenken. Der Popstar zeigte außerdem zwei Selfies ohne Caption – einmal mit gerunzelter Stirn, einmal mit angedeutetem Grinsen. Die Familienmomente kommen kurz nach dem siebten Hochzeitstag des Paares im September und markieren für den kleinen Jack Blues sein zweites Weihnachtsfest.

Wenige Tage vor dem Fest hatte Justin einen ungewöhnlich offenen Einblick in sein Seelenleben gewährt. In einer längeren Instagram-Notiz schrieb der Sänger: "Ich bin in einem System aufgewachsen, das mein Talent belohnt, aber nicht immer meine Seele geschützt hat." Er berichtete von Zeiten, in denen er sich benutzt und durch äußere Erwartungen gehetzt gefühlt habe. Dieser Druck habe an ihm genagt. Gleichzeitig betonte er, wie wichtig sein Glaube für ihn geworden ist: "Ich habe Wut mit mir herumgetragen. Ich habe Gott gefragt, warum. Aber Jesus begegnet mir immer wieder mitten im Schmerz." Heute sehe sich der Popstar auf einem Weg der inneren Erneuerung – und wünsche sich, dass die Musikbranche "neuer, sicherer, ehrlicher, menschlicher" werde.

Instagram / lilbieber Hailey Bieber und Justin Bieber machen ein Selfie, Dezember 2025

Instagram / lilbieber Jack Blues Bieber, Sohn von Justin Bieber

Instagram / lilbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack Blues im September 2025