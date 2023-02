Olivia Wilde ist sauer: Hat Harry Styles sie nur benutzt?

Die Trennung von Harry Styles (29) hat Olivia Wilde (38) wohl noch nicht verkraftet. Die Regisseurin hat in Liebesangelegenheiten eine holprige Reise hinter sich: Nachdem sie ihre siebenjährige Verlobung mit Schauspielkollege Jason Sudeikis (47) gelöst hatte, waren sie und Harry fast zwei Jahre ein Paar. Seitdem kämpfen Olivia und Jason um das Sorgerecht ihrer beiden Kinder. Die Trennung von dem "As It Was"-Interpreten im vergangenen Jahr soll der Schauspielerin schwer zugesetzt haben. Ein Insider verrät, warum Olivia so verletzt ist!

"Olivia ist immer noch ziemlich sauer auf Harry", offenbart eine Quelle gegenüber RadarOnline. Die beiden sollen zusammen große Pläne gemacht haben, deshalb traf das Liebes-Aus die Zweifachmama besonders hart. Sie wollten angeblich schon bald ein gemeinsames Haus kaufen – alles nur falsche Hoffnungen? "Olivia dachte wirklich, dass sie und Harry auf eine Ehe zugingen. Aber er riss ihr den Boden unter den Füßen weg und sie hat das Gefühl, dass er sie nur benutzt hat.", erläutert der Insider.

Eine andere Quelle hatte bereits gegenüber Entertainment Tonight berichtet: "Olivia und Harry haben sich sehr geliebt und hatten eine tolle Zeit zusammen, es war also eine große Umstellung für sie". Die Schauspielerin konzentriere sich nun vor allem auf ihre Kinder. Auch ihre Freunde seien ihr beim Trennungsschmerz eine große Hilfe. Harry hingegen soll angeblich schon längst über die Beziehung mit seiner "Don't Worry Darling"-Kollegin hinweg sein: "Er ist nicht allzu traurig über die Trennung."

Getty Images Olivia Wilde, Regisseurin

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

