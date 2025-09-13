Anna-Maria Zimmermann verrät den Grund für ihre Trennung

Anna-Maria Zimmermann (36) hat in einem emotionalen Interview mit RTL über einen bedeutenden Einschnitt in ihrem Leben gesprochen: die Trennung von ihrem Ehemann Christian Tegeler im vergangenen Jahr. Unter Tränen erzählte die Sängerin, dass sie lange gezögert habe, diesen Schritt zu gehen, vor allem aus Rücksicht auf ihre zwei Kinder. Letztendlich sei ihr jedoch klar geworden: "Anna-Maria, ganz ehrlich, deine Jungs haben eine glückliche Mama verdient." Die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, beschreibt die ehemalige DSDS-Kandidatin als Befreiungsschlag. "Ich bin zu jung, um unglücklich zu sein", erklärte sie bestimmt.

Der Weg zu dieser Erkenntnis war jedoch alles andere als leicht. Anna-Maria hatte lange versucht, das Bild einer intakten Familie nach außen hin aufrechtzuerhalten. Als sie jedoch merkte, dass sie sich selbst dabei verlor, fasste sie den Mut, auch an sich zu denken. Trotz der Trennung schaffen es die beiden Ex-Partner, eine gute Basis zum Wohle ihrer Kinder zu bewahren. "Wenn meine Jungs sagen, sie müssen jetzt Papa sehen, dann kommt Papa zum Mittagessen. Ich sage, da können sich viele ein Beispiel dran nehmen, wie wir das gerade so gewuppt kriegen", berichtete sie. Ihren neuen Lebensabschnitt begeht die Musikerin mit ihrem Song "Nicht verboten sein", der den Mut zu eigener Freiheit und Selbstverwirklichung widerspiegelt.

Privat bleibt die Schlagersängerin zurückhaltend, erklärte jedoch, dass ihr Beziehungsstatus derzeit "glücklich" sei. Im Mai bestätigte Ikke Hüftgold (48) noch, dass sie in Ballermannstar Julian Benz einen neuen Partner gefunden hat. Mittlerweile kursieren jedoch Krisengerüchte. Anna-Maria lässt sich davon nichts anmerken und betonte jüngst: "Julian ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er war in meiner schweren Zeit an meiner Seite und ich möchte das alles nicht missen. Das zwischen uns bleibt was Besonderes."

Imago Christian Tegeler und Anna-Maria Zimmermann im September 2018

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihre zwei Söhne Matti und Sepp, Oktober 2024

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und Julian Benz, Mai 2025