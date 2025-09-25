Start der neuen "Temptation Island V.I.P."-Staffel bestätigt

Das lange Warten hat schon bald ein Ende: Wie auf dem offiziellen Instagram-Account von Temptation Island V.I.P. nun bekanntgegeben wurde, können die Fans ab Anfang Oktober mitverfolgen, wie sich ihre liebsten Realitystars in der Villa der Verführung anstellen. Am Montag, dem 6. Oktober, geht die erste Folge auf RTL+ online. "Spiel mit dem Feuer – wer verbrennt sich? Vier VIP-Paare, acht Geschichten, ein ultimativer Beziehungstest. Wer bleibt stark – und wer gibt der Versuchung nach?", teasert der Sender die neueste Staffel spannungsvoll an.

Und die sechste Staffel verspricht, eine ganz besondere zu werden. Denn unter den vier Paaren verbirgt sich eines, dessen Liebesgeschichte einige Staffeln zuvor in der Villa der Verführung startete: Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu nehmen teil. Außerdem dabei sind Love Island-Bekanntheit Chiara Antonella (28) und ihr Freund Wladi, die ehemaligen Are You The One?-Kandidaten Melissa Heitmann (29) und Marwin Klute und das Too Hot To Handle: Germany-Paar Brenda Brinkmann und Laurenz.

Obwohl die neue Staffel erst am 6. Oktober startet, dürften die Fans schon einige pikante Details wissen – zumindest vermuten sie das. So wurde bereits heftig spekuliert, ob Vanessa und Aleks das Format getrennt verlassen werden. Grund zur Annahme war die Behauptung von Dilara Kruse, in der es heißt, dass der Sportler mit Reality-TV-Kollegin Emmy Russ (26) anbandle. Dass dem so sei, stritt Aleks aber vehement ab.

