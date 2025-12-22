Abbruch? So reagiert Laurenz auf Brendas Temptation-Flirt

In Folge zwölf beginnt der Morgen bei Temptation Island V.I.P. mit einem Paukenschlag. In der Männervilla wird schon kurz nach dem Aufstehen der Clip eingespielt, der am Vortag das Temptation-Light ausgelöst hatte – und der zeigt, wie Brenda Brinkmann im Pool mit Verführer Musti flirtet und ihm im Wasser sehr nahekommt. Brendas Freund Laurenz Pesch steht auf, reißt die Augen auf und wirkt fassungslos, als er die Bilder sieht. Er schreit: "Die packt den an, Digga!" Für den Too Hot to Handle: Germany-Star ist seine Liebste viel zu "touchy". Sein Co-Star Marwin Klute (28) stimmt ihm zu: "Das ist voll intim, Mann." Doch die Eskalation folgt erst noch.

Als der Clip vorbei ist, beginnt Laurenz Stühle in den Pool zu schleudern und tigert aufgebracht auf und ab. "Wir können ja darüber reden, wenn du Sche*ße laberst über mich. Aber das war körperlich – das habe ich jetzt gesehen, das kriege ich doch nicht mehr aus meinem Kopf!", echauffiert er sich und flucht lautstark: "Das ist doch Schweinesche*ße!" Sein Mitstreiter Aleks Petrovic (34) vermutet, Brenda könne sich durch die Handlungen von Laurenz in den vergangenen Folgen getriggert fühlen – ihm wurde unterstellt, eine Bindung zu der Verführerin Elena aufgebaut zu haben. Doch Laurenz ist nicht zur Ruhe zu bringen. Für ihn steht fest: "Das ist für mich eine totale Grenzüberschreitung. Komplett." Er scheint kurz davor zu sein, den Treuetest tatsächlich abzubrechen.

Der 23-Jährige murmelt immer wieder das Wort "Trennung" vor sich hin und meint: "Ich bin doch nicht mit einer Frau zusammen, die so eine Sche*ße macht." Laurenz beteuert, er habe Brenda für den "loyalsten Menschen" gehalten – dass sie nun kurz vor dem Finale des Treuetests die aufgestellten Regeln des Paares missachtet, schockiert ihn. Zur selben Zeit plagt Brenda in der Frauenvilla ein schlechtes Gewissen. Sie vermutet, den Bogen mit Musti überspannt zu haben und sucht bei ihren Kolleginnen um Rat. Warum sie sich so verhalten hat, weiß die Villa der Versuchung-Bekanntheit allerdings ganz genau. "Die Bilder, die ich beim ersten Lagerfeuer gesehen habe, [...] waren auch Auslöser dafür, dass ich mich Stück für Stück distanziert habe von Laurenz und abgeklärt war", meint sie.

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidat Laurenz Pesch

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidat Laurenz Pesch

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025