Aleks Petrovic findet Gerüchte zu Emmy-Romanze "lächerlich"

Aleksandar Petrovic (34) sorgt derzeit mit einer klaren Ansage auf Instagram für Gesprächsstoff. Der Reality-TV-Star, der offiziell mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu zusammen ist, wehrt sich gegen Gerüchte, die kürzlich von Dilara Kruse gestreut wurden. Letztere behauptete in ihrem Broadcast-Channel, Aleks sei Single und bandle derzeit mit Emmy Russ (26) an. Aleks nennt die Anschuldigungen "lächerlich und peinlich" und kritisiert Dilara scharf, solche Behauptungen zu verbreiten, um "viral zu gehen auf fremde Kosten".

In seiner wütenden Instagram-Story geht Aleks weiter und zeigt sich schockiert über das Verhalten von Menschen in seinem Umfeld. "Ich bin sehr entsetzt, was teilweise nahestehende Menschen so posten, [...] wirklich sehr, sehr, sehr entsetzt", erklärt er. Nähere Einzelheiten darüber ließ er jedoch aus. Als Teilnehmer der bevorstehenden Staffel von Temptation Island V.I.P. lässt Aleks nur durchblicken, dass die Zuschauer sich selbst ein Bild machen sollen: "Lasst alles auf euch zukommen."

Während Aleks die Gerüchte offenbar im Keim ersticken will, füttert Emmy hingegen die Spekulationen. So teilte die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer neuesten Instagram-Story mit, dass sie bald von Spanien nach Deutschland reist – und ließ damit Raum für Spekulationen, ob ein Treffen mit Aleks geplant ist. Auch Details zu ihrer Reise sorgten für Aufsehen. "Ich habe noch nie für Deutschland im Sommer so viele Cappys, Sonnenbrillen und Kapuzenpullover mitnehmen müssen", erzählte sie vielsagend. Offenbar hat Emmy vor, in Deutschland möglichst unerkannt zu bleiben. Zudem gab sie an, momentan etwas verheimlichen zu müssen: "Schade, dass ich es euch nicht erklären kann, aber der Zeitpunkt wird kommen."

Amazon MGM Studios Aleks Petrovic, "The 50"-Kandidat

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Amazon MGM Studios Emmy Russ, "The Summit"-Kandidatin

