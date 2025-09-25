Vor Hochzeit: Nikola Glumac hält Kim für "ziemlich explosiv"

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30), bekannt aus verschiedenen Reality-Formaten, planen derzeit ihre Live-Hochzeit in Las Vegas. Und das, obwohl Nikola seine Beziehung zu Kim in einer Fragerunde auf Instagram jetzt als "turbulent" beschrieb. "Kimi ist ein Engel, aber manchmal auch ziemlich explosiv", teilte der TV-Star offen mit. Konflikte gebe es laut dem 29-Jährigen vor allem, weil beide denken, dass sie recht hätten. Letztlich gestand er jedoch ein, dass er öfter falschliegt.

Nikola ließ zudem durchblicken, dass die beiden an ihrer Beziehung gearbeitet haben. Während es am Anfang viele Diskussionen gegeben habe, sei mittlerweile vieles besser geworden. "Man lernt sich kennen, checkt, was den anderen stört, und versucht, die gleichen Fehler nicht mehr zu machen", betonte er und fügte hinzu, dass sie jetzt einen Weg gefunden hätten, besser miteinander umzugehen. Obwohl er sich selbst als stur bezeichnete und Kim gerne das letzte Wort habe, sei ihre Partnerschaft gewachsen.

Der Hochzeit scheint also nichts im Wege zu stehen. Doch warum haben sich Nikola und Kim ausgerechnet für Las Vegas entschieden? Viele Fans fragten, ob eine solche Hochzeit überhaupt in Deutschland oder Serbien anerkannt wird. Auf Instagram legte der TV-Star kürzlich nach: "Wir sind keine Bürger von Deutschland oder Serbien mehr. Wenn man in Vegas offiziell heiratet, ist unsere Ehe international überall gültig. Am Ende muss man es nur in den VAE fix abstempeln lassen", erklärte Nikola genervt. Er warf den Kritikerinnen und Kritikern vor: "Leute, wir leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten, haben hier bald unser Golden Visa und unsere Zukunft ist hier."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung