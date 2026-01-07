Große Veränderung: Kim Virginia Grey ist jetzt brünett

Kim Virginia Grey (30) hat ihren Look umgekrempelt. Auf Instagram zeigt die TV-Bekanntheit ihren Fans ihre neue Haarfarbe. In einem Video posiert sie mit ihrer neuen braunen Mähne. Ein besonderes Highlight sind dabei goldene Glitzersträhnchen, die in ihre Frisur eingearbeitet sind. Eigentlich wollte die Auswanderin ein aufwendiges Video produzieren, um diese Veränderung im Netz zu teilen. Zu einem einfachen Clip schreibt sie nun: "Bin heute nicht so gut drauf, aber wollte euch meine neuen Spaghetti-Lametta-Härchen nicht vorenthalten. Stellt euch einfach eine schicke Infaulenzer-Transition vor, mit Ankündigung, Tamtam, Drama und allem Drum und Dran."

Bei ihren Followern kommt Kims neue Haarpracht super an. "Braun ist so deins", schreibt eine Userin in den Kommentaren unter dem Beitrag des Realitystars. In einem anderen Kommentar heißt es allerdings: "Die Farbe an sich steht dir gut, aber dieses Glitzerzeug darin finde ich persönlich überhaupt nicht schön." Die neuen Aufnahmen rufen also auch Kritiker auf den Plan. Einige Fans würden sich wünschen, dass die Influencerin auf ihre Extensions verzichtet und ihre natürlichen Haare zur Schau stellt.

Im Umgang mit Kritik ist Kim inzwischen erprobt. Die 30-Jährige wird in der Reality-Welt kontrovers diskutiert. Oftmals muss sie sogar mit beleidigenden Kommentaren umgehen. Unter ihrem neuesten Video schrieb ein Mann, dass sie "gut zugenommen" habe. Die Noch-Ehefrau von Nikola Glumac (29) reagiert darauf entschieden und schießt scharfzüngig zurück. "Ich habe schon vier Hunde, [...] deshalb müsst ihr den fünften jetzt an die Leine nehmen, denn der hat ja wirklich sozialkompetenztechnisch nichts zu bieten", kontert Kim.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025